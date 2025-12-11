Estrenada en noviembre de 1979, El caminante es una película inclasificable que mezcla terror gótico, comedia negra, sátira social, erotismo desinhibido y un toque de cine picaresco español. Naschy no solo la dirige, sino que escribe el guion (firmado con su nombre real, Jacinto Molina), la produce y la interpreta protagonizando un papel con muchas dobleces... del que mejor no diremos nada.

El tipo de cine que representa El Caminante, disponible en la plataforma FlixOlé, no tardaría en desaparecer de la industria española debido a iniciativas como la Ley Miró de la directora Pilar Miró, que privilegiaba una idea de cine de autor y social en la que no entraban obras como ésta... a la que precisamente no le faltaba ese mismo carácter.

En este nuevo podcast de Par-Impar, Dani Palacios y Juanma González cuentan con el periodista cinematográfico y uno de los responsables de la programación de FlixOlé, Roberto Morato, para debatir y divertirse con la película de Paul Naschy, que definieron con admiracion como "picante y misántropa" durante un programa lleno de guiños y risas.

Y es que con los años, sin embargo, la película ha ganado el estatus de película de culto, especialmente entre aficionados al eurotrash y al cine español de género, que Naschy tan bien representó pese a nunca ser reconocido en toda su magnitud en nuestras fronteras. Hoy se considera una de las obras más libres y personales de Naschy, donde pudo plasmar sin apenas censura su visión desencantada del ser humano y de la historia de España, y que es mucho más querida fuera de nuestro país que dentro..

En definitiva, El caminante es la cumbre de Paul Naschy director: una obra excesiva, valiente, amoral y profundamente española que condensa todas sus obsesiones (el sexo, la muerte, la religión, la historia ciclo de muerte y horror) en apenas 90 minutos de cine sin complejos. Para quien quiera descubrir al Naschy más autoral, es una cita imprescindible disponible en FlixOlé.