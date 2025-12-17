Ni sagas ni superhéroes: así es el cine que ha arrasado en 2025

Todas las publicaciones sobre la industria del cine coinciden que en 2025 hay un género que ha despuntado por encima de los demás, y ese es el terror. Y no es que el cine de miedo se haya ido y después vuelto: la realidad es que siempre ha estado ahí.

Pero, eso es cierto, un puñado de obras como Weapons y Los Pecadores han conseguido despuntar sobre otros taquillazos que orbitaban en torno a franquicias más gastadas.

En el segundo programa especial de Prohibido contar ovejas dedicado al cine de terror del año, Felipe Couselo y compañía abordaron algunos de los títulos que en los últimos meses han logrado el favor del público.

Eso incluye una comedia tan salvaje como The Monkey, número uno en taquilla que toma un relato corto de Stephen King para hacer una parábola sobre relaciones familiares; Frankenstein o el gran capricho de Guillermo del Toro para Netflix, o películas de mínimo presupuesto que logran trascender su premisa como Good Boy, la famosa película de terror narrada desde el punto de vista de un perro.

Entre todas ellas y otras cuantas más (La hermanastra fea, 28 años después...), Felie Couselo y Juanma González abordaron, junto a los críticos de cine Gonzalo Contreras y Jorge Loser, todo ese conjunto de películas de terror que han despuntado de una manera u otra durante este año que ya termina.

De modo que, si quieres ver qué opinan todos ellos de éxitos como Black Phone 2, la última de Destino Final y todas las anteriores, no dudes en escuchar el especial dedicado al terror de 2025 de Prohibido contar ovejas.