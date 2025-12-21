La primera compositora que ganó el Oscar (y lo dedicó a Harvey Weinstein)

Más de 100 veces se han adaptado al cine y a la televisión las novelas y relatos de Jane Austen, de quien se ha conmemorado este año el 250º aniversario. En el Do-Re-Film de esCine esta semana analizamos las mejores bandas sonoras que han acompañado esas adaptaciones e intentamos entender por qué la británica sigue estando de plena actualidad, como lo demuestran los cinco proyectos basados en su obra que hay en marcha.

¿Por qué unas partituras optan por sonar "universales" y otras buscan imitar la música de la época? De igual manera hay adaptaciones que lograron éxito de crítica y público y otras que han caído en el olvido. Entre las primeras destaca Sentido y sensibilidad, película con la que el taiwanés Ang Lee ya maravilló, muchos años antes de Brokeback Mountain. La memorable partitura del compositor fetiche de Kenneth Branagh optó por un acercamiento contemporáneo. En cambio, en Orgullo y prejuicio, del británico Joe Wright, se optó por una inmersión sonora que nos transporta inmediatamente a la época, incluyendo contradanzas y minuetos.

Rachel Portman recogiendo el Oscar por 'Emma'.

Entre ambas, una pequeña joya dentro de las variadas adaptaciones por las que apostó Miramax en los años 90, Emma, que alcanzó un recordado logro: con ella una mujer logró por primera vez alzarse con el Oscar a la mejor banda sonora, en este caso en categoría de comedia. En aquellos años, el envidiado éxito de un compositor Disney provocó esa división por categorías.

En cualquier caso, la inglesa Rachel Portman, con su característico estilo de melodías delicadas y elegantes, que podemos escuchar en Las normas de la casa de la sidra o Chocolat, se alzó con el galardón, y entre sus agradecimientos no figuró otro nombre que el de Harvey Weinstein. Productor de la película y todopoderoso hombre de Hollywood por entonces, mucho antes de que experimentara uno de los mayores descensos a los infiernos del mundo del cine.

Las partituras de las películas de Jane Austen esconden muchas otras apasionantes historias. La autora no obvió algunos de los conflictos de su tiempo, como el tema de la esclavitud. ¿En cuál de sus adaptaciones podemos escuchar un canto africano interpretado por un artista descendiente de reyes? ¿En qué serie se recurre al minimalismo para explicar la extraña relación entre la escritora y la hermana que dibujó su único retrato conocido? ¿Cuál de ellas se basa en una obra inacabada? ¿En qué osado biopic hay una pieza musical escogida por la propia Jane Austen?

En este Do-Re-Film te invitamos a bajar el volumen del ruido exterior y afinar el oído. Un recorrido sonoro propone escuchar con atención y sin prisas. Como quien se sirve un té y se sienta a observar. Pincha en el audio para descubrir estas magníficas bandas sonoras