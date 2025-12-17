El joven actor de Hollywood Griffin Davis: "Me hubiera gustado ser testigo del nacimiento de Hitler"

Roman Griffin Davis nos robó el corazón a los 12 años con su trabajo en Jojo Rabbit dando vida a un niño alemán de las Juventudes Hitlerianas que tiene como amigo imaginario al mismísimo Adolf Hitler. La película pasaba de llorar de la risa a hacerlo por la emoción y el drama ya que descubre cómo su madre Rosie (Scarlett Johansson) esconde detrás de una falsa pared a una niña judía, la mejor amiga de su hermana fallecida.

El joven actor, ahora con 18 años, ha dado vida a otro niño, pero esta vez prestándole sólo la voz en la película de animación El Rey de Reyes. El film nos muestra a Charles Dickens contándole a su hijo pequeño, al que ha regañado tras una travesura, la vida de Jesús para que comprenda la importancia del perdón. A través del relato de Dickens padre e hijo se transportarán 2.000 años atrás para presenciar a través de los ojos inocentes del pequeño los momentos más importantes de la vida de Cristo.

Roman Griffin Davis

Durante una entrevista para esCine en esRadio, el joven actor Roman Griffin Davis nos cuenta qué momento de la vida de Jesús le hubiera gustado presenciar: "Me gustaría haber visto el milagro de caminar sobre las aguas con una verdadera tormenta, con muchas olas. Me imagino cómo hubiera funcionado eso. Sería una locura, ¿no?".

También tiene claro otros momentos de la historia de la humanidad: "quizá la historia de la Roma Antigua, Marco Aulelio hubiera sido interesantísimo asistir a su vida". Y puede ser que marcado por un trabajo como Jojo Rabbit siendo sólo un niño nos añade "también he pensado a veces en que podría haber sido testigo del nacimiento de Hitler. Eso me hubiera permitido cambiar el curso de la historia."

La fe católica en vías de extinción

El joven actor nos cuenta en la entrevista que "crecí en una escuela católica y siempre me ha interesado mucho la historia de Jesús, la historia de Cristo, me ha parecido muy interesante todo el contenido de la Biblia".

Sobre cómo ve la fe hoy día, especialmente entre los jóvenes, dice claramente que "hablo por mí mismo, yo vivo en Inglaterra, me parece que la gente no tiene mucha fe en general, los jóvenes no tienen mucha fe. Yo soy una persona religiosa, pero me parece que la fe es algo que está en vías de extinción en el siglo XXI".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa, donde habla de la importancia del perdón en las relaciones humanas y qué supuso para él un éxito tan abrumador como trabajar en Jojo Rabbit junto a Scarlett Johansson.