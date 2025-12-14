Horacio Alcalá, director de Fragmentos, junto a la actriz Emma Suárez, han pasado por los micrófonos de esRadio en esCine para hablar del estreno de una película en la que dos parejas ven sus vidas tambalearse al cruzarse sus caminos, lo que los lleva a cuestionar el sentido de sus relaciones y el verdadero significado del amor.

Emma Suárez ha descrito a su personaje con claridad: "Es un personaje luminoso, es una mujer siempre pendiente de los demás, una cuidadora nata". Sin embargo, esa generosidad encierra una sombra: "Se ha inventado una relación", ha afirmado la actriz, revelando que Irene evita mirarse por dentro. "A veces nos gusta creernos las mentiras. Te da miedo darte cuenta de que estás en una relación tóxica".

El escenario y las relaciones

Para Horacio Alcalá, Lanzarote no es un simple escenario: "Hay que poner a estos personajes a caminar sobre lava, porque lava es lo que corre sobre sus venas en este momento". El paisaje es parte del conflicto, un espacio donde "no hay dónde protegerse, porque no hay bosques". El viento, la luz cambiante y la aspereza del entorno se integraron casi por accidente. Suárez ha recordado una secuencia difícil: "El viento no estaba contemplado y ha quedado fenomenal porque es un elemento que le da un dramatismo a la secuencia".

Emma Suárez en 'Fragmentos'.

El director ha planteado una simetría entre ambas relaciones: "Estas parejas funcionan como un espejo". No hay villanos: "No queríamos personajes ni buenos ni malos, son personas que son víctimas de su pasado".

Emma Suárez ha subrayado la humanidad del conjunto: "Los personajes son tan reales. Empeñarte en estar con alguien cuando esa persona no te está haciendo ningún bien". Y ha añadido una reflexión sobre la dependencia afectiva: "La dependencia emocional es terrible".

La película respira alegorías: la noria emocional, la lava, la tierra. La actriz ha relatado esa comparación entre la tierra y las relaciones: "Para que una relación vaya bien, tienes que cuidarla. Es un poco como la vid, hay que regarla y protegerla del viento".

El director ha reconocido que en Fragmentos hay una verdad personal: "Para mí ha sido una catarsis. Yo pasé una situación muy difícil y no lograba verla. Al estar leyendo, ensayando y rodando es como ‘Yo he estado ahí’. Esas frases las he dicho yo".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.