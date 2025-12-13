Como cada vez llegan innumerables estrenos de series, ya sean nuevas o continuaciones. A continuación repasamos las principales.

Spartacus: House of Ashur – Prime Video

El 6 de diciembre vuelve a Prime Video una serie que creíamos acabada. Se trata de un spin-off y en formato de miniserie de 10 episodios. Ashur no murió en el Vesubio, como creíamos ver en el desenlace de la segunda temporada de la ficción original. La serie continúa con ese aspecto propio que caracterizó a la franquicia, manteniendo los combates, la sangre y el sexo.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo – Disney+

El 10 de diciembre llega a Disney+ la segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. La continuación de la serie incorpora nuevos personajes que iremos descubriendo en los capítulos que se irán estrenando semanalmente. En esta ocasión Percy y sus amigos deben viajar al Mar de los monstruos para encontrar el legendario Vellocino de Oro y proteger el campamento mestizo de una invasión, mientras se enfrentan a nuevos enemigos y criaturas.

El hombre contra el bebé – Netflix

Después de luchar contra una abeja muy avispada, Rowan Atkinson regresa en El hombre contra el bebé. A partir del 11 de diciembre podemos ver en Netflix cómo Trevor encuentra un nuevo trabajo como cuidador de un lujoso ático en Londres, durante las vacaciones de Navidad. Un bebé olvidado, el caos doméstico y la lucha constante por mantener el orden será a lo que deba enfrentarse en esta nueva entrega. La serie consta de 4 episodios y ya está disponible en Netflix

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, nos cuentan además cómo es Ciudad de sombras(Netflix), último trabajo de Verónica Echegui; la segunda temporada de Fallout en Prime Video; El dentista en Movistar Plus+; y dos series más en Netflix: Innato y los últimos capítulos de Stranger Things.

