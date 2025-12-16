Las ficciones destinadas a un público adolescente o joven siempre han tenido tramas basadas en las relaciones amorosas entre sus protagonistas. Sin embargo, en los últimos años el problema de estas películas o series es que sólo se basan en eso, y además de la forma más burda y gratuita.

Prime Video acaba de estrenar Dímelo bajito, basada en las novelas de Mercedes Ron. Una vez acabada la infumable trilogía de Culpables (Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra) de la misma autora, la plataforma de streaming inicia una nueva: Dímelo bajito, Dímelo en secreto y Dímelo con besos. En esta ocasión está mejor hecha, pese al abuso de los destellos y reflejos que ríete de J.J. Abrams. El problema es la trama.

Familias adineradas con sus hijos en un colegio privado, con equipo de baloncesto y cheerleaders. Kamila Hamilton se reencuentra a la vuelta de verano con los hermanos Di Bianco, uno malote y otro el chico bueno. Lleva 7 años sin verlos por algo traumático que pasó en el pasado. Algo que no paran de "no mencionar" para intentar crear intriga hasta el final cuando lo revelan. Y la joven tendrá que decidirse con cuál de los hermanos quedarse, ya que ambos están enamorados de ella, o por el contrario seguir con su novio celoso.

Entretanto, muchas escenas de sexo alargadas para recreación de los espectadores. Incluso cuando están dando clase en el instituto están abordando la sexualidad. Que no falte. De hecho, ahí se produce una de las escenas más vergonzosas que uno ha visto en el cine en mucho tiempo. La joven empieza a besarse apasionadamente con uno de los hermanos en mitad de la clase sin que absolutamente nadie en clase se de cuenta. No siquiera el novio hiper celoso. Una vez más las ficciones dirigidas a los adolescentes sólo vende sexo.

Título original: Dímelo bajito

Género: Romántico

País: España

Año: 2025

Duración: 119 minutos

Dirección: Denis Rovira

Reparto: Alícia Falcó, Fernando Lindez, Diego Vidales

Fecha de estreno en España: 12 de diciembre de 2025

Plataforma: Prime Video

Afortunadamente no es el único estreno de streaming de esta semana. Los repasamos todos.

La picaresca española

FlixOlé estrena una colección dedicada a la picaresca española. Este género tan popular de nuestra literatura, también ha sido llevado en numerosas ocasiones a la gran pantalla. Incluye además el estreno de Los tramposos de Pedro Lazaga, la comedia protagonizada por Tony Leblanc y Antonio Ozores, que dan vida a dos golfos que recorren las calles de Madrid realizando todo tipo de timos.

Resolviendo crímenes a lo Agatha Christie

Netflix estrena Puñales por la espalda:De entre los muertos, tercera entrega de la franquicia Puñales por la espalda en la que Daniel Craig vuelve a ponerse en la piel del ingenioso y excéntrico investigador Benoit Blanc. En esta ocasión, tiene que resolver el asesinato de un cura, todos los feligreses parecen culpables.

Título original: Wake up dead man: A knives out mystery

Género: Comedia, Crimen

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 144 minutos

Dirección: Rian Johnson

Reparto: Daniel Craig, Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny

Fecha de estreno en España: 28 de noviembre de 2025

Plataforma: Netflix

Cine navideño cómico

Movistar Plus+ apuesta por la risa con Navidad en Baltimore. Una divertida, encantadora y dulce comedia romántica sobre un excómico de improvisación y una dentista cuyas vidas chocan por casualidad en una Nochebuena cualquiera.

Título original: The Baltimorons

Género: Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 100 minutos

Dirección: Jay Duplass

Reparto: Michael Strassner, Liz Larsen, Olivia Luccardi

Fecha de estreno en España: 2 de diciembre de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

Un gran drama

Si sois amantes de los grandes dramas, a Movistar Plus+ llega ¡En bicicleta!, una docuficción en la que el actor y director francés Mathias Mlekuz recorre la ruta ciclista que su hijo Youri hizo antes de suicidarse.

Título original: À bicyclette !

Género: Comedia dramática

País: Francia

Año: 2024

Duración: 89 minutos

Dirección: Mathias Mlekuz

Reparto: Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot, Josef Mlekuz

Fecha de estreno en España: 1 de diciembre de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

Perros y mafiosos

La otra apuesta de Prime Video es la película Merv en la que Anna y Russ intentan superar su ruptura mientras comparten la crianza de su perro. Filmin estrena la película italiana El último padrino que nos sitúa en Sicilia a principios de los 2000 cuando un exmafioso y político arruinado sale de prisión y recibe una oferta para redimir su pasado: ayudar al servicio de inteligencia a capturar a Matteo, su ahijado y el último jefe mafioso fugitivo.

Título original: Sicilian Letters

Género: Drama, Crimen

País: Italia

Año: 2024

Duración: 105 minutos

Dirección: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

Reparto: Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Fausto Russo Alesi, Giuseppe Tantillo, Antonia Truppo

Fecha de estreno en España: 12 de diciembre de 2025

Plataforma: Filmin

Filmografías diferentes

Netflix apuesta además por películas de países de los que no nos suele llegar cine: Arabia Saudí e Indonesia. En primer lugar el film saudí El falsecuestro es una comedia en la que Sattam, un empresario fracasado y padre en apuros, se ve envuelto en un descabellado plan cuando decide saldar sus deudas secuestrando a su propio padre.

También comedia es la película que llega desde Indonesia bajo el título Fuera de foco que cuenta la historia de un famoso actor que pierde la capacidad de interpretar justo cuando le dan el papel de su vida.

Pincha en el audio para escuchar todos los detalles sin spoilers.