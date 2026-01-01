Tropic Thunder, una guerra muy perra se estrenó en 2008 y fue un éxito de taquilla. Una muestra de cine dentro del cine (y dentro del cine) en el que un grupo de actores quedaba extraviado de verdad en la jungla mientras ruedan una película. Caracterizados como sus personajes, sus heroicidades y excentricidades dan lugar a todo tipo de situaciones cómicas.
En este nuevo podcast de Par-Impar de esRadio, Dani y Juanma discuten sobre una película que, quizá, fue uno de los últimos disparos hacia lo políticamente correcto antes de que en Hollywood se cerrara el kiosko en esos intentos: Robert Downey Jr tiznado de negro interpretando a una persona de color, Ben Stiller parodiando a Tom Cruise (presente en la película disfrazado de lo que resultaría una parodia de Harvey Weinstein...)
Claro que la película trabaja a varios niveles y puede funcionar como una crítica a la gigantesca falsedad y ego de la industria, y lo hace cachondeándose de todo y de todos.
Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOS o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!
Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.