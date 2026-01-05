El actor español Víctor Clavijo, visto en películas como La Espera y series como la célebre Al salir de clase, ha sacado a colación en la red social X una de las principales críticas de muchos espectadores que consumen series y cine español: a menudo no se entiende a los actores.

Clavijo, que también ha hecho labores de doblador en cintas extranjeras, ha asegurado que "no se puede convertir en una costumbre que no se entienda a un actor cuando hable (bien por falta de vocalización o por exceso de susurro)".

Siempre con ánimo constructivo y para dilucidar si es asunto de la dicción de los actores o del sonido directo, el gaditano asegura en todo caso que el tema es voz populi incluso en nuestro país: "Que se te entienda cuando hables es lo mínimo que se debe exigir a un actor/actriz". Las tendencias en las escuelas de interpretación, que intentan huir de la "teatralización", también tienen parte de influencia.

El comentario inició un debate al que se sumaron también profesionales argentinos, a quienes igualmente les resulta difícil entender a los actores españoles. A colación de esto mismo pero con los actores de allí, el actor asegura que en España ocurre "según el intérprete. A Darín se le entiende de lujo. A Alterio también. Otros productos quizá no tanto (la rapidez y el uso de expresiones localistas tampoco ayuda)".

Clavijo, que este año filmó la galardonada La infiltrada, y que en televisión ha sido visto en múltiples papeles como Amar es para siempre, concluye en X que es "descorazonador leer los comentarios y descubrir cuánta gente ve nuestras producciones con subtítulos en castellano".

Vista la reacción de sus seguidores, que igualmente consideran preocupante la situación y mencionan ejemplos concretos de películas españolas muy reputadas, el actor emplaza por último a "tomar nota en nuestra industria": "Es una responsabilidad compartida. Mejoremos esto".