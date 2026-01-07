Javier Bardem ha contestado al veto del nuevo directivo de Paramount, el multimillonario David Ellison, por su apoyo explícito a la causa palestina, contribuyendo así al odio a los judíos durante la respuesta bélica de Israel en la franja de Gaza a la masacre del 7 de octubre de Hamás.

Ellison, hijo de Larry Ellison, estaría acercando los nuevos postulados del estudio a los de Donald Trump, acabando con años de era "woke" en Hollywood. Bardem formaría parte de otras personalidades como Emma Stone, Mark Ruffalo u Olivia Colman, que también se habrían sumado al boicot a Israel durante el conflicto.

Durante una entrevista con el periodista Mehdi Hasan de Zeteo News, Bardem abordó la cuestión asegurando que "no es tanto con su lista negra sino sobre con quién quieres trabajar tú. Y eso lo veremos en los próximos cuatro años".

I asked pro-Palestine Hollywood star Javier Bardem about the recent reporting and speculation that pro-Israel Paramount studios boss David Ellison has put him on a 'blacklist'. Watch his response below. Full interview: https://t.co/tdIq8nwP0Z pic.twitter.com/RTkVIzuocu — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) January 6, 2026

Bardem no negó la existencia de ese veto, y fue más lejos clarificando su postura: "No vamos contra la gente, o sus nacionalidades, religiones o etnias, vamos a por compañías y entidades que soportan el genocidio y esta ocupación ilegal". El actor, sin embargo, formó parte del veto a Christopher Nolan por rodar en Sahara parte de su último film, La Odisea.

"Los estudios y directores, productores, saben que no pueden apoyar a gente que está apoyando esas atrocidades", dijo Bardem.

El español, que se presentó en los recientes premios Emmy con un pañuelo palestino en medio de lo peor del conflicto, pidió entonces "sanciones para el Estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el apartheid que provoca tanto desgarro".

La entrevista sirvió de introducción al film palestino Todo lo que fuimos, que forma parte del grupo de posibles seleccionados para los Oscar por Jordania, y en ella también estuvo presente la actriz Cherien Dabis, a la derecha en la imagen.