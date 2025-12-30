El Gobierno dice que ha bloqueado 200 compras de defensa a Israel y que tan sólo ha autorizado la petición de Airbus

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha confirmado este martes la magnitud del boicot comercial aplicado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a las empresas de defensa israelíes. Según ha detallado, el Gobierno ha paralizado más de 200 operaciones de compra de material militar procedente de Israel desde la entrada en vigor del embargo, concediendo únicamente una excepción a la compañía Airbus.

La restricción a la importación de material de defensa israelí es oficial desde su publicación en el BOE el pasado 23 de septiembre, aunque el Ejecutivo se jacta de que ya aplicaba esta medida 'de facto' desde octubre de 2023, tras los ataques terroristas de Hamás y el inicio de la respuesta militar de Israel en Gaza.

La medida fue refrendada por el Pleno del Congreso, aunque su tramitación derivó en un proyecto de ley ante la presión de los socios radicales del Gobierno, que consideraban el decreto insuficiente y exigían endurecer el articulado para eliminar cualquier resquicio amparado en la seguridad nacional.

En este escenario de bloqueo generalizado, el último Consejo de Ministros del año tuvo que aprobar una salvaguarda para Airbus alegando fines industriales. Según explicó Margarita Robles, esta decisión permite importar componentes tecnológicos israelíes imprescindibles para programas aeronáuticos clave como el A400M, el C295, el A330MRTT o el dron SIRTAP.

Frente a las objeciones de Sumar, que ha criticado esta licencia, López ha defendido que la excepción a Airbus es vital y estratégica para la industria española, contrastando esa única autorización con las dos centenares de operaciones vetadas a uno de los principales socios tecnológicos de Occidente.