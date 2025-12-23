El drama del 8x8 Dragón continúa: Indra sólo ha entregado 30 unidades de las casi 70 prometidas a Defensa para diciembre

El programa del 8x8 Dragón, el blindado sobre el que debe pivotar la futura modernización del Ejército de Tierra, continúa siendo un drama y una honda preocupación para las plantas nobles del Ministerio de Defensa. Las cuentas iniciales apuntaban a que para esta fecha la industria debería haber entregado más de centenar y medio de unidades al Ejército de Tierra, pero las cifras reales son muchísimo más bajas.

El consorcio Tess Defence, liderado por Indra tras el golpe de mano del Ministerio de Defensa en octubre de 2024, y del que también forman parte Escribano EM&E, GDELS-Santa Bárbara Sistemas y SAPA Placencia, ha entregado tan sólo 30 unidades en lo que llevamos de años 2025. En esa cifra están incluidas las 14 unidades que ha entregado en las últimas horas a los técnicos del Ejército de Tierra, todos en configuración de infantería.

La cifra en 2025 es de 30 y la total es también de 30. La razón es que pese a que la industria debía hacer entregado un importante número de unidades durante los años 2023 y 2024 no fue capaz de hacerlo. Defensa no recibió la primera unidad hasta este año 2025. Lo que ha generado duras llamadas de atención e, incluso, varias multas, por parte del departamento que dirige Margarita Robles.

En estos momentos, el Ejército de Tierra contaría en su poder con 16 blindados en su versión de zapadores (VCZ) y con 14 blindados en su variante de infantería (VCI). Ni rastro de las otras variantes encargadas al consorcio para satisfacer las necesidades militares del futuro: caballería (VEC), puesto de mando de batallón (VCPC), observador avanzado (VCOAV) y vehículo recuperador (VREC).

Treinta blindados recibidos pero que no significa ni mucho menos que estén operativas. Son ahora unidades del Ejército de Tierra (La Legión, la Brigada Guadarrama, Academia de Logística y el Mando de Ingenieros) los que tiene que realizar una prueba de fuego a estos vehículos durante más de nueve meses para comprobar si cumplen realmente con los requisitos exigidos o sin tienen que ser devueltos a la industria para su modificación.

El pasado mes de octubre, el presidente de Indra, Ángel Escribano, hizo pública una previsión de entregas del consorcio Tess Defence para este año 2025. Según dijo, contaban con entregar hasta 70 unidades antes del último día de diciembre. Después rebajó la expectativa a 57 unidades. La realidad es que para cumplir con alguna de las cifras debería entregar un mínimo de 27 unidades en los próximos ocho días.

La secretaria de Estado de Defensa y número dos política del departamento, Amparo Valcarce, explicó a principios de diciembre en el Congreso de los Diputados que el Ministerio ha pedido una serie de cambios técnicos en los blindados al consorcio, entre los que se encontraba la actualización de los simuladores, formación virtual, modificaciones en las configuraciones y mayor apoyo de la industria a la entrada en servicio de estas unidades.