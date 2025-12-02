Defensa exige a Indra cambios técnicos en el 8x8 Dragón para tratar de poner fin a la pesadilla

El Ministerio de Defensa sigue luchando para evitar que el programa del 8x8 Dragón siga siendo una pesadilla sin luz al final del túnel. Su último movimiento ha sido ordenar a Indra, la empresa que lidera actualmente el consorcio Tess Defence -tras el golpe de mano orquestado por la propia Robles en octubre de 2024-, una serie de cambios técnicos en unos vehículos que deben ser en un futuro la base de la modernización del Ejército de Tierra.

Durante una comparecencia ante la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha explicado que entra esas modificaciones exigidas al consorcio se encuentra la actualización de los simuladores, la realización de formación virtual, modificaciones en las configuraciones de los blindados y un mayor apoyo de la industria a la entrada en servicio de los vehículos.

El nuevo acuerdo con Tess Defence también fija ahora 2028 como fecha límite para la entrega de las 348 unidades previstas en la primera fase del programa. Valcarce ha reconocido que estas mejoras técnicas requerirán un reajuste en las anualidades y en los plazos, después de que los retrasos anteriores ya hubieran puesto en evidencia la fragilidad del calendario que se había fijado inicialmente y que la industria ha sido incapaz de cumplir.

Hasta este momento tan sólo se han entregado once unidades, todas durante este año 2025, cuando según los últimos calendarios se deberían haber entregado casi un centenar sólo el pasado año 2024. Indra comunicó hace unas semanas que antes de finalizar el año tenía la previsión de elevar la entrega de unidades hasta un número cercano a las 70, aunque el departamento de Margarita Robles tiene serias dudas de ello.

El PP ha cargado duramente contra la gestión del programa que está realizando Defensa. Pablo Pérez ha denunciado que se ha normalizado el incumplimiento de plazos y la falta de control. "Cada fecha es provisional, sustituible e intercambiable", ha afirmado, subrayando que un contrato público exige rigor, liderazgo y autoridad, aspectos que a su juicio el Ministerio ha fallado sistemáticamente en este programa de modernización.