Defensa formaliza la entrega de los dos programas de obuses autopropulsados a Indra y Escribano EM&E

El Ministerio de Defensa ha formalizado este lunes la adjudicación a una UTE conformada por Indra y Escribano EM&E de los dos grandes programas de obuses autopropulsados para las Fuerzas Armadas. El procedimiento ha sido publicado mediante un contrato sin publicidad en el Portal de Contratación del Estado y sitúa a las dos empresas como las industrias clave para desarrollar este programa, al que también aspirada GDELS.

El montante económico total de estos programas se sitúa ligeramente por encima de los 7.240 millones de euros. Exactamente, 4.554 millones son para el programa de artillería a cadenas y otros 2.686 millones para el programa a ruedas. En los últimos meses el Gobierno ha aprobado unas partidas de prefinanciación a la industria para estos programas de 1.821 millones para el primero de ellos y de 1.181 millones para el segundo.

La prefinanciación de los programas es algo habitual en el sector de la Defensa. El Ejecutivo adelanta a través del Ministerio de Industria una serie de millones para que las empresas no tengan que iniciar el programa con fondos propios o solicitando créditos. Después las empresas devuelven ese dinero cuando el Ministerio de Defensa empieza a pagar el contrato, que es cuando empieza a recibir las primeras unidades del producto.

Defensa ha justificado la adjudicación sin publicidad alegando que la UTE de Indra y Escribano EM&E es la única empresa con capacidad técnica suficiente para ejecutar el proyecto. El argumento refuerza la apuesta del Gobierno por concentrar estos programas estratégicos en un reducido núcleo industrial, al tiempo que limita la concurrencia y el debate sobre alternativas dentro del sector en un contexto de fuerte aumento del gasto en defensa.

En lo que respecta a los obuses a cadenas, que deberán sustituir a los veteranos M-109 que están actualmente en servicio en el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina, en este programa se incluyen 128 obuses a cadenas, 128 vehículos de municionamiento, 21 vehículos de recuperación y 59 vehículos específicos de puesto de mando (48 para el Ejército de Tierra y 11 para la Armada).

En lo que respecta a los obuses a ruedas, un tipo del que no hay unidades actualmente en servicio en las Fuerzas Armadas, se solicitan 86 obuses ATP a ruedas, 86 vehículos de municionamiento, 14 Vehículos de Recuperación, 7 vehículos específicos de mantenimiento (si se requieren), 86 equipos de mantenimiento de primer escalón, 17 de segundo escalón, 9 de tercer escalón y 1 de cuarto escalón, además de simuladores.