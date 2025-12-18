Indra y GMV sellan una alianza para trabajar juntos en los Programas Especiales de Modernización de las Fuerzas Armadas

Indra y GMV, dos de las empresas clave de la industria de Defensa española, han firmado un acuerdo para explorar líneas de colaboración en los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de desarrollar de forma conjunta sistemas de vanguardia. El memorando refuerza la apuesta por la soberanía tecnológica y por la competitividad de la industria española en el mercado europeo y global.

El acuerdo ha sido suscrito en las instalaciones de GMV en Tres Cantos por los máximos responsables de ambas compañías, en el marco de una visita institucional de Indra. El entendimiento parte de una colaboración histórica entre ambos grupos y busca acelerar el desarrollo, producción y entrega de capacidades críticas, alineadas con las necesidades operativas que plantea la modernización en curso de los tres Ejércitos.

Indra asume en este acuerdo su papel de empresa tractora del sector, con la intención de reforzar el ecosistema industrial de la innovación en defensa. La compañía cree prioritario coordinar capacidades nacionales para responder con rapidez a los nuevos programas, reducir dependencias externas y garantizar que la industria española tenga un peso relevante en los grandes proyectos que impulsa Europa en los próximos años de creciente complejidad.

GMV aportará su experiencia en áreas como mando y control, comunicaciones avanzadas, ciberdefensa, guerra electrónica, y vehículos no tripulados, donde existe una clara complementariedad tecnológica. Ambas empresas han identificado sinergias que permitirán acelerar la llegada al mercado de soluciones interoperables y eficaces, adaptadas a programas cada vez más complejos y exigentes desde el punto de vista operativo que demandan las Fuerzas Armadas españolas en el actual entorno estratégico europeo.

Desde Indra subrayan que la alianza permitirá asumir un mayor liderazgo en los programas que se están poniendo en marcha en Europa, según su presidente, Ángel Escribano. La compañía defiende que la cooperación con socios nacionales sólidos es clave para cumplir plazos, controlar costes y ofrecer sistemas de altas prestaciones, en un momento marcado por el incremento de la inversión pública en defensa y la presión del calendario industrial europeo.

El memorando también contempla que GMV asuma paquetes de responsabilidad relevantes en aquellos programas donde sus capacidades resulten determinantes. "Damos un paso adelante para trabajar de forma cada vez más cohesionada y entregar sistemas más interoperables, eficaces y avanzados", ha destacado el director general de Defensa y Seguridad de la compañía, Manuel Pérez Cortés.