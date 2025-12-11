El Consejo de Indra da luz verde por unanimidad a una posible fusión con Escribano EM&E

La posible gran fusión en el sector de la Defensa da un nuevo paso hacia adelante. El Consejo de Administración de Indra ha dado luz verde en las últimas horas a una posible fusión con Escribano EM&E, la empresa familiar de su presidente, Ángel Escribano. Un movimiento que se venía fraguando desde hace meses y en el que ambas empresas han puesto a trabajar a algunos de los bancos y consultoras más relevantes en el plano nacional e internacional.

La decisión, que fue tomada por unanimidad, ha sido comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque destacando que ni el presidente Javier Escribano, ni su hermano, Javier Escribano, que también es consejero de Indra, han participado en la decisión para evitar un posible conflicto de intereses. Hay que recordar que un accionista minoritario había denunciado posibles irregularidades en la fusión a principios de noviembre.

"El consejo de administración (...), sin la asistencia de los señores consejeros afectados por conflicto de interés, a la luz de los informes del equipo directivo, de la comisión 'ad hoc' y de los asesores independientes contratados al respecto relativos al encaje estratégico de una potencial operación entre Indra y Escribano EM&E, ha acordado por unanimidad que dicha potencial operación es coherente con la estrategia de Indra", explica la empresa cotizada.

Del mismo modo, advierte de que "este acuerdo no supone ni anticipa la aprobación de ninguna operación. Tampoco condiciona ninguna clase de fórmula que se pudiese llegar a adoptar ni ninguno de sus términos económicos, que aún no han sido valorados por el Consejo de Administración". La previsión es que la operación se pudiese cerrar dando a Escribano EM&E una valoración cercana a los 1.000-1.500 millones de euros.

La potencial fusión con EM&E supondría para Indra dar un salto cualitativo en su búsqueda de convertirse en la gran empresa tractora del sector de la industria de Defensa, un papel que ya le ha otorgado en los últimos meses el Gobierno a través de los contratos para sacar adelante el Plan Sánchez de Defensa. La compañía ya tiene preparado incluso su encaje interno a través de la filial Indra Weapons & Ammunitions.

Escribano EM&E es una empresa familiar que creció como la espuma en el sector de la Defensa a partir de 2015, gracias fundamentalmente a sus exportaciones a Oriente Medio. Entre su portafolio de productos destacan las estaciones remotas de armas para distintas plataformas, los sistemas electro-ópticos y sensores avanzados, kits de municiones guiadas, así como la integración de sistemas en vehículos blindados.

En este momento participa en algunos de los grandes programas de armamento en marcha, como en el consorcio Tess Defence que construye el blindado 8x8 Dragón –base de la modernización del Ejército de Tierra) y tiene que hacer lo propio con el futuro VAC (Vehículo de Apoyo de Cadenas). Una fusión que dispararía aún más el control que la futura Indra tendría de este consorcio.