Indra se ofrece a liderar el proyecto de movilidad militar europea como "único actor con tecnología dual" para hacerlo

Indra ha anunciado su disposición a encabezar el ambicioso plan europeo de movilidad militar, un proyecto estratégico destinado a reforzar la capacidad de despliegue rápido de tropas y material en todo el continente. La compañía española afirma ser el único actor europeo con tecnología dual —civil y militar— capaz de garantizar la soberanía tecnológica en infraestructuras críticas y redes de transporte.

El programa, impulsado por la Unión Europea dentro del plan European Defense Readiness, prevé multiplicar por diez la inversión destinada a adaptar infraestructuras civiles —especialmente ferroviarias y portuarias— para un uso militar. Bruselas considera esencial mejorar la interoperabilidad y la logística transfronteriza ante el aumento de tensiones geopolíticas en el flanco oriental del continente.

Indra reivindica su posición como la única empresa europea con experiencia simultánea en defensa, transporte y ciberseguridad. Su propuesta combina sistemas de señalización ferroviaria digital abierta, plataformas de inteligencia artificial para la gestión logística (IndraMind) y soluciones de ciberresiliencia aplicadas a la protección de redes, comunicaciones y suministro energético. Todo ello bajo un marco de tecnología desarrollada íntegramente en Europa.

La compañía subraya que su experiencia en países bálticos, donde gestiona sistemas nacionales de control ferroviario en Lituania y Estonia, le otorga una ventaja estratégica. Estos territorios, considerados de alto valor para la OTAN, sirven como laboratorio para el despliegue de infraestructuras duales capaces de operar tanto en tiempos de paz como en situaciones de crisis o conflicto armado.

El concepto de movilidad militar incluye la conexión de redes ferroviarias, carreteras y puertos con centros logísticos militares, facilitando un transporte más rápido de tropas y equipamiento entre Estados miembros. Indra plantea un enfoque de interoperabilidad total basado en estándares europeos y en la digitalización de los procedimientos aduaneros, administrativos y de coordinación entre países.

La firma española sostiene que Europa necesita reducir su dependencia tecnológica en materia de defensa y transporte crítico, y se postula como socio clave para lograrlo. Su oferta llega en un momento en que la UE busca reforzar su autonomía estratégica y modernizar sus infraestructuras logísticas. Indra aspira a convertirse en el referente continental de una movilidad militar inteligente, segura y plenamente europea.