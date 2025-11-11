Urovesa sitúa en 2026 los primeros prototipos del nuevo vehículo de exploración VERT para el Ejército de Tierra

El presidente y consejero delegado de Urovesa, Justo Sierra, ha anunciado en las últimas horas la intención de la compañía de entregar las primeras unidades de prototipos de su nuevo vehículo blindado a lo largo del próximo año, un hito para la industria de defensa nacional.

El anuncio se ha producido durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones de la factoría en Valga (Pontevedra), donde pudo comprobar de primera mano el funcionamiento de los vehículos que produce la empresa gallega.

Urovesa es una de las compañías beneficiadas por la línea de crédito del plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, a través del cual financiará el programa Vehículo Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT). Se trata de un automóvil blindado dotado con sistemas de alta tecnología para la obtención de información y el reconocimiento del terreno.

Para desarrollar este proyecto, la compañía recibirá un préstamo de 132 millones de euros en tres anualidades. La financiación se distribuirá en un primer pago de 67 millones, un segundo de 40 millones y un último de 25 millones de euros.