El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en las últimas horas con el consejero delegado de SAPA Placencia, Jokin Aperribay, para conocer la hoja de ruta de la empresa en su expansión nacional e internacional. El encuentro, celebrado en el Palacio de La Moncloa, confirma el creciente peso de SAPA Placencia en la estrategia de defensa española y su estrecha relación con el Ejecutivo en plena reorganización del sector.

Durante la reunión, la compañía vasca ha presentado sus planes de crecimiento en España, Europa y Estados Unidos, centrados en la movilidad terrestre militar y la innovación tecnológica. SAPA Placencia, que ya participa en varios programas de modernización de las Fuerzas Armadas, busca consolidarse como un actor de referencia en los mercados europeos y norteamericanos gracias a su capacidad industrial y de ingeniería.

Uno de los anuncios más destacados ha sido la inversión de entre 12 y 18 millones de euros en un nuevo centro de investigación y desarrollo en Jaén. El complejo, de 6.000 metros cuadrados y situado junto al futuro Cetedex, se centrará en tecnologías de movilidad, conducción autónoma y gestión energética para vehículos militares. Se espera que genere más de 60 empleos cualificados cuando abra en 2026.

La visita de los hermanos Aperribay a Moncloa no es casual. SAPA Placencia se ha convertido en un socio estratégico del Gobierno en el sector de Defensa, con una presencia creciente en proyectos tecnológicos y participación accionarial en Indra. La compañía, junto con la SEPI, Indra y Escribano, forma parte del núcleo empresarial que lidera la nueva política industrial de defensa impulsada desde La Moncloa.

El apoyo institucional a SAPA Placencia coincide con su expansión internacional y su participación en programas europeos de defensa y movilidad. La empresa busca posicionarse como líder continental en sistemas de propulsión, transmisión y electrificación para vehículos blindados, un segmento clave en los nuevos planes de modernización militar auspiciados por la Unión Europa.

Con esta nueva hoja de ruta, SAPA pretende fortalecer su peso dentro de la industria española y afianzar su papel en la futura integración del sector. La compañía mantiene que sus inversiones se orientan a la innovación y a la creación de empleo cualificado, mientras su creciente influencia política y empresarial despierta recelos entre competidores y analistas del sector.