La ingeniería española brilla en los Innovation Awards de Quest Global: premios para Sener, Airbus y PLD Space

La gala de los Quest Global Innovation Awards reunió la noche del viernes en el hotel Ritz de Madrid a más de 150 representantes de la industria civil y de defensa, la política y la administración. La cita, ya tradicional en el calendario del sector, celebró la excelencia y la innovación tecnológica reconociendo a algunas de las empresas y personalidades más destacadas del ámbito industrial español.

El premio a la Globalización de la Innovación fue para Airbus Helicopters España, que ha recogido Fernando Lombo, general manager de la compañía. Durante su intervención, destacó la profunda transformación vivida por Airbus para consolidarse como una pieza esencial dentro del engranaje internacional del grupo, subrayando el papel del talento español en el desarrollo de tecnologías clave para la aviación mundial.

En la categoría de Innovación Tecnológica, el galardón fue para AIRTIFICIAL, cuyo consejero delegado, Guillermo Fernández de Peñaranda, destacó el liderazgo de la empresa en el suministro de sistemas electrónicos críticos, robótica y materiales compuestos. Con más de 2.000 referencias activas, la compañía es hoy un referente en automatización avanzada y soluciones inteligentes aplicadas a sectores estratégicos como la automoción, la defensa y la energía.

El Premio a la Innovación Sostenible recayó en Andrés Sendagorta, presidente del Grupo Sener Ingeniería, que recordó algunos de los proyectos emblemáticos de la firma. Entre ellos, subrayó el desarrollo del sistema de césped retráctil del estadio Santiago Bernabéu, fruto de la colaboración entre arquitectos, ingenieros de caminos y aeronáuticos, como ejemplo del espíritu multidisciplinar que caracteriza la ingeniería española.

El reconocimiento a la Innovación Disruptiva fue para PLD Space, representada por su presidente ejecutivo, Ezequiel Sánchez, quien celebró el éxito de los lanzadores espaciales Miura. Subrayó que estos hitos colocan a Elche y a España en el mapa internacional de la exploración espacial, abriendo una nueva etapa para la industria aeroespacial nacional y demostrando la capacidad del país para competir en el exigente mercado global del espacio.

El Premio a la Trayectoria en Innovación fue para Carlos Suárez, expresidente de EADS CASA y figura clave en programas como el A330 MRTT. Suárez fue también director de Defensa en Indra y director general de Tecnobit, y actualmente preside Qpas, una ingeniería aeronáutica de referencia. El galardonado fue reconocido por su amplia contribución al desarrollo de la industria aeroespacial y su papel como mentor de nuevas generaciones de ingenieros.

En la categoría de Apoyo Institucional a la Innovación, el premio recayó en la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, que recogió su titular, José Carlos Gómez Villamandos. El consejero agradeció el reconocimiento en nombre del Gobierno andaluz y reafirmó su compromiso con el impulso a la I+D+i, destacando la colaboración público-privada como motor esencial del progreso tecnológico.

Durante el acto intervinieron también Luis Javier Codón, managing director de Quest Global en España; Andrew Lewis, director global del área de Defensa de la compañía; y Enrique Navarro, asesor del grupo. En sus discursos coincidieron en subrayar el papel de la ingeniería como palanca de crecimiento económico y en reconocer el talento español como un activo cada vez más valorado en los mercados internacionales.

La velada, que combinó el rigor técnico con un ambiente de celebración, sirvió para reforzar el papel de Quest Global como referente internacional en servicios de ingeniería. Con más de 25 años de trayectoria y presencia en 18 países, la compañía se consolida como un actor clave en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas y en el impulso de un modelo industrial sostenible e innovador.