Navantia presenta la Nube de Combate Naval que interconectará barcos, drones y aviones en tiempo real por IA

La nueva nube de combate naval refuerza la autonomía tecnológica de España y moderniza las capacidades digitales de su Armada.

Libertad Digital
Varios buques de la Armada en el arsenal de Ferrol, frente al astillero de Navantia. | EFE

Navantia ha presentado este viernes su nueva Nube de Combate Naval (NCN), una capacidad estratégica que busca transformar la operatividad de la Armada Española. El sistema conectará en red a embarcaciones, aeronaves, vehículos no tripulados y unidades terrestres, compartiendo información y decisiones en tiempo real para mejorar la eficacia en entornos multidominio.

La NCN representa un salto tecnológico hacia el combate colaborativo, donde sensores, sistemas de armas y plataformas intercambian datos mediante inteligencia artificial y comunicaciones seguras. Navantia ha destacado que este desarrollo permitirá una mayor conciencia situacional, respuesta más rápida y coordinación óptima entre unidades desplegadas en mar, aire y tierra.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de definición, centrado en la integración de inteligencia artificial, ciberseguridad y sistemas autónomos. Según la compañía, la creación de esta infraestructura digital va a favorecer la soberanía tecnológica nacional y reducirá la dependencia de proveedores extranjeros en un sector crítico como el de defensa.

Navantia subraya que la autonomía tecnológica es clave para garantizar la seguridad nacional y la capacidad de las Fuerzas Armadas de operar con independencia. Además, la iniciativa va a impulsar el desarrollo de nuevas competencias industriales y va a atraer talento especializado en software, comunicaciones seguras y análisis de datos, fortaleciendo el ecosistema de innovación en defensa.

Con esta nube de combate, España se suma a la tendencia internacional de integrar plataformas conectadas que comparten datos y decisiones tácticas. La compañía afirma que este modelo de red distribuida permitirá a la Armada actuar de manera más flexible y eficiente ante escenarios cada vez más complejos y tecnológicamente exigentes.

