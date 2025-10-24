Navantia presenta la Nube de Combate Naval que interconectará barcos, drones y aviones en tiempo real por IA

Navantia ha presentado este viernes su nueva Nube de Combate Naval (NCN), una capacidad estratégica que busca transformar la operatividad de la Armada Española. El sistema conectará en red a embarcaciones, aeronaves, vehículos no tripulados y unidades terrestres, compartiendo información y decisiones en tiempo real para mejorar la eficacia en entornos multidominio.

La NCN representa un salto tecnológico hacia el combate colaborativo, donde sensores, sistemas de armas y plataformas intercambian datos mediante inteligencia artificial y comunicaciones seguras. Navantia ha destacado que este desarrollo permitirá una mayor conciencia situacional, respuesta más rápida y coordinación óptima entre unidades desplegadas en mar, aire y tierra.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de definición, centrado en la integración de inteligencia artificial, ciberseguridad y sistemas autónomos. Según la compañía, la creación de esta infraestructura digital va a favorecer la soberanía tecnológica nacional y reducirá la dependencia de proveedores extranjeros en un sector crítico como el de defensa.

Navantia subraya que la autonomía tecnológica es clave para garantizar la seguridad nacional y la capacidad de las Fuerzas Armadas de operar con independencia. Además, la iniciativa va a impulsar el desarrollo de nuevas competencias industriales y va a atraer talento especializado en software, comunicaciones seguras y análisis de datos, fortaleciendo el ecosistema de innovación en defensa.

Con esta nube de combate, España se suma a la tendencia internacional de integrar plataformas conectadas que comparten datos y decisiones tácticas. La compañía afirma que este modelo de red distribuida permitirá a la Armada actuar de manera más flexible y eficiente ante escenarios cada vez más complejos y tecnológicamente exigentes.