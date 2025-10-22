GDELS se reúne con el ministro Hereu e insiste en que tiene el único ATP que cumple las exigencias de Defensa

General Dynamics European Land Systems (GDELS), la matriz de Santa Bárbara Sistemas, ha movido ficha . La compañía ha trasladado este miércoles al Ministerio de Industria su ofrecimiento formal para que el programa de modernización del Obús Autopropulsado (ATP) se desarrolle íntegramente en España, poniendo a disposición del Ejecutivo sus capacidades industriales "inmediatas".

El mismo se ha producido durante un encuentro en la sede del departamento gubernamental a la que, además del propio ministro, Jordi Hereu, han acudido también el presidente de GDELS, Antonio Bueno, y el director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de GDELS, Alejandro Page.

El ofrecimiento de GDELS supone un desafío directo a la decisión del Consejo de Ministros, que la semana pasada adjudicó este programa a una UTE formada por Indra y Escribano EM&E. El Ejecutivo no dudó en concederles un generoso préstamo a interés cero de 1.821 millones de euros para su desarrollo, en una operación que generó suspicacias en el sector por el supuesto trato de favor a las empresas que presiden los hermanos Escribano.

Desde GDELS han defendido que su propuesta es la única que cumple todos los requisitos técnicos, garantiza la propiedad intelectual europea y española y asegura la fabricación y el empleo en suelo nacional. La compañía reivindica su tecnología, ya probada en entornos UE-OTAN, frente a la adjudicación gubernamental a Indra y Escribano EM&E, cuyo plan industrial todavía debe concretarse en los próximos contratos.

La reunión con Hereu, según han explicado fuentes conocedoras de la misma a Europa Press, también ha servido para que la filial de General Dynamics expusiera su plan industrial para España, que no se limita a los obuses, sino que también incluye el programa de vehículos lanzapuentes, igualmente otorgado a Indra con otro crédito de 190 millones al 0 por ciento de interés.

GDELS ha buscado así reforzar el ecosistema industrial nacional y la soberanía estratégica, mientras el Ministerio se ha limitado a emitir un escueto comunicado en redes sobre la "importancia de fortalecer el tejido productivo".

El encuentro de los máximos responsables de GDELS y Santa Bárbara Sistemas en el Ministerio de Industria se ha producido tan sólo un día después de que se reuniesen en Sevilla con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, con el objetivo de analizar las oportunidades de Andalucía en la industria de Defensa.