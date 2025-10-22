GDELS se reúne con el presidente andaluz para analizar las oportunidades de Andalucía en la industria de Defensa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido en el Palacio de San Telmo con la dirección de General Dynamics European Land Systems (GDELS), propietaria de Santa Bárbara Sistemas, para abordar las oportunidades industriales que ofrece la comunidad en el ámbito de la Defensa y la importancia de la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) como referente tecnológico del sector.

En el encuentro han participado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; el presidente de GDELS, Antonio Bueno; y el director general de Santa Bárbara Sistemas y vicepresidente de GDELS, Alejandro Page. Los responsables de la compañía han destacado la consolidación de Andalucía como polo estratégico de innovación y su capacidad para atraer inversiones en proyectos de alto valor añadido vinculados a la defensa y la seguridad.

Durante la reunión, los representantes de GDELS han analizado las grandes posibilidades que ofrece la fábrica de Alcalá de Guadaíra en el campo de la artillería. Han recordado que en sus instalaciones se ha desarrollado y fabricado parte del obús autopropulsado Némesis, un vehículo de cadenas único en el mundo por su diseño modular y por la tecnología de última generación aplicada en su desarrollo.

Bueno y Page han informado también al presidente andaluz de que la planta sevillana será clave en la fabricación de los nuevos carros de combate Leopardo, gracias a su experiencia y capacidad industrial. Han recordado que fue precisamente en Alcalá donde se produjeron, en la primera década de los 2000, los Leopardos que hoy están en servicio en las Fuerzas Armadas españolas. "Sevilla es la casa del Leopardo", ha subrayado Bueno.

Además, la dirección de Santa Bárbara ha comunicado que la fábrica de Sevilla asumirá el programa de modernización de los vehículos Pizarro, lo que supondrá la creación de 50 nuevos empleos. Este plan reafirma el compromiso de la empresa con el mantenimiento de una carga de trabajo estable y con el fortalecimiento del tejido industrial andaluz vinculado a los programas de Defensa nacionales y europeos.

La compañía también ha anunciado la ampliación de 7.000 metros cuadrados del Centro de Excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida, destinado al mantenimiento y actualización de sistemas durante toda su operatividad. Este centro ya trabaja en la modernización de los Leopardos y se ha consolidado como una instalación esencial para el sostenimiento de los vehículos de combate del Ejército de Tierra.

Asimismo, GDELS ha presentado al presidente andaluz su nuevo Centro de Excelencia en Fabricación Avanzada, desarrollado junto a la empresa jienense Novaindef, pionero en Europa en fabricación aditiva aplicada a la Defensa. Las instalaciones de Sevilla cuentan además con una pista de pruebas propia, única en el sector, que permite validar in situ los vehículos bajo los estándares más exigentes de rendimiento y seguridad.