GDELS-Santa Bárbara Sistemas ampliará plantilla en sus plantas de Andalucía y Asturias para los programas Pizarro y VAC

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha anunciado este miércoles un importante incremento de personal en sus plantas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Trubia (Asturias), donde incorporará a más de 200 nuevos profesionales para el desarrollo de los programas de modernización del vehículo acorazado Pizarro y la fabricación de los Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC), adjudicados al consorcio Tess Defence, en el que participa junto a Indra, Escribano y SAPA.

En la planta sevillana, los nuevos empleados se especializarán en gestión del ciclo de vida y sostenimiento de vehículos blindados, dentro del Centro de Excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida, que la compañía ha ampliado en 7.000 metros cuadrados. Este centro ya trabaja en el mantenimiento de los carros de combate Leopardo y es un referente en actualización y mantenimiento de sistemas acorazados.

El programa de actualización del Pizarro, dotado con 176 millones de euros, se llevará a cabo íntegramente en Alcalá de Guadaíra, donde se concentran las capacidades de modernización y soporte técnico. Para Plácido Puentedura, director de la planta, la planificación del mantenimiento y la actualización "desde el inicio de cada programa" permite optimizar recursos y maximizar la vida útil de los equipos de las Fuerzas Armadas.

En Trubia (Asturias), Santa Bárbara fabricará los nuevos Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC), basados en la plataforma ASCOD, utilizada por varios ejércitos de la OTAN, incluido el británico con el modelo Ajax. Este programa garantiza una década de carga de trabajo en la factoría asturiana y consolida la posición de la compañía como referente industrial europeo en vehículos acorazados de nueva generación.

La empresa ha destacado que es la única compañía española con las tecnologías, capacidades y experiencia necesarias para desarrollar este tipo de plataformas, tanto en diseño como en producción. Además, ha insistido en que pondrá sus medios al servicio de Indra dentro de los programas obús autopropulsado a cadenas (ATP) y Lanzapuentes, ambos adjudicados por concesión directa.

Santa Bárbara ha subrayado que tanto el obús Némesis como el lanzapuentes Anaconda se basan en tecnología madura y de propiedad intelectual española y europea, lo que permitiría que ambos proyectos se desarrollen íntegramente en España, evitando la dependencia de proveedores externos a la UE o la OTAN.