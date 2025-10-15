Indra Land Vehicles, lista para desarrollar contratos de modernización de plataformas terrestres militares

Indra Land Vehicles está ya preparada para canalizar los contratos terrestres que desplegará el Ministerio de Defensa enfocados a modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas, según fuentes de Indra. En este sentido, el Gobierno ha dado luz verde este martes a la prefinanciación de los 31 programas de defensa previstos en el plan industrial.

Indicaron que Indra continúa progresando en sus planes para convertirse en una compañía líder en el sector de la Defensa. Uno de los pasos clave para avanzar en esta dirección fue la creación de Indra Land Vehicles, una división propia que le permitirá pasar a ser un referente en plataformas terrestres.

En este contexto, la creación y el desarrollo de Indra Land Vehicles permite a la compañía tener una división específica con autonomía y dirección propia, lo que permitirá pasar de ser un integrador tecnológico a un fabricante completo de vehículos militares terrestres. El desarrollo de esta división es un hito en este mercado, ya que supone el fin de facto del monopolio que había tenido Santa Bárbara en este segmento desde su privatización en 2001.

Para llegar a este punto, la compañía ha dado varios pasos en los últimos doce meses. En octubre de 2024 se hizo con una participación mayoritaria en Tess Defence (participado también por Santa Bárbara Sistemas (SBS), Sapa y EM&E), pasando a ser el contratista principal del VCR 8x8 Dragon.

Integración en la fábrica de El Tallerón

Precisamente, se espera que estos vehículos, que ahora se fabrican en Trubia, se integren en la fábrica de El Tallerón que la compañía adquirió a Duro Felguera hace unos meses. En este momento la compañía está preparando las instalaciones para asumir la producción de vehículos blindados y otros sistemas de defensa terrestre en cuanto se activen los primeros contratos.

Indra también ha firmado una alianza con Rheinmetall para colaborar en una actualización del Sistema de Combate del Leopard 2A6 del Ejército de Tierra, con una tecnología de vanguardia que asegura una solución 100% europea.