La patronal de la industria de Defensa se reúne con agregados y consejeros militares de 30 países

La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) ha celebrado su primera jornada con agregados y consejeros de Defensa acreditados en España, reuniendo a 30 representantes de países como Estados Unidos, Corea del Sur o Zambia. El encuentro se ha centrado en promover la cooperación internacional y reforzar el diálogo entre industria y diplomacia militar.

El evento ha ofrecido un espacio para compartir capacidades tecnológicas y experiencias entre los departamentos de Defensa de distintos países y la industria española. Los participantes han podido conocer de primera mano las soluciones ofrecidas por las empresas asociadas a TEDAE, así como explorar posibles proyectos de colaboración industrial, fomentando relaciones estratégicas que fortalezcan la interoperabilidad.

En la apertura, el presidente de TEDAE, Ricardo Martí Fluxá, ha destacado que la presencia de los agregados constituye "una oportunidad única para mantener un diálogo directo y constructivo, compartir experiencias e identificar áreas de interés común". Ha añadido que la industria española es un ejemplo de colaboración público-privada, trabajando estrechamente con el Ministerio de Defensa y otras instituciones en pro de la soberanía tecnológica.

El General de Brigada César Sáenz de Santa María, jefe de la Oficina de Apoyo al Comercio Exterior (OFICAEX), ha subrayado que la jornada permite a los agregados conocer de primera mano las capacidades industriales españolas, que también pueden resultar de utilidad para las Fuerzas Armadas de sus respectivos países. Según Sáenz de Santa María, este tipo de encuentros fortalece la confianza y abre vías de cooperación directa.

TEDAE ha aprovechado la jornada para reforzar su compromiso con la proyección internacional de la industria española, fomentando la creación de puentes de cooperación que potencien tanto las capacidades tecnológicas nacionales como las de sus socios internacionales. La iniciativa se enmarca en la estrategia de la asociación para promover la competitividad y la visibilidad de la industria de defensa española en el exterior.

La jornada también ha facilitado el intercambio de experiencias sobre proyectos de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades duales. Los agregados y consejeros de Defensa han tenido la oportunidad de identificar oportunidades de colaboración industrial, lo que permitirá explorar nuevos programas conjuntos y fortalecer la presencia de la industria española en mercados internacionales.