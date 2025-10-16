Airbus y Arquimea prueban con éxito el lanzamiento de munición merodeadora Q-Slam 40 desde un helicóptero NH90

Airbus y la empresa española Arquimea han completado con éxito la primera prueba de lanzamiento del sistema Q-Slam 40, una munición merodeadora o loitering munition integrada en el helicóptero NH90. El ensayo, realizado con un aparato del Ejército de Tierra, confirma la compatibilidad del dron con los sistemas de misión del helicóptero y amplía sus capacidades de combate y reconocimiento.

El Q-Slam 40 —denominado también Air-Launched Effect (ALE)— es un pequeño dron kamikaze armado que puede lanzarse desde el aire y ser controlado directamente desde la cabina del NH90. Esta integración permite a la tripulación detectar, vigilar y atacar objetivos a distancia sin exponerse al fuego enemigo, aumentando significativamente la seguridad y eficacia en misiones de apoyo táctico.

El helicóptero NH90 es una de las plataformas más avanzadas en servicio en España y es buena parte de la modernización de los sistemas de ala rotatoria de las Fuerzas Armadas. Es empleado en el Ejército de Tierra para transporte y asalto aéreo; en la Armada, para operaciones navales; y en el Ejército del Aire, para búsqueda y rescate en combate, demostrando su alta versatilidad operativa.

Con el lanzamiento del Q-Slam 40, Airbus refuerza su estrategia de incorporar tecnología europea de nueva generación a sus aeronaves militares. La colaboración con Arquimea, empresa española especializada en defensa e inteligencia artificial, consolida la posición de la industria nacional en programas internacionales y muestra la autonomía tecnológica alcanzada por el sector aeroespacial español.

The NH90's operational capabilities just expanded with the integration of Arquimea's Q-Slam 40 loitering system (Air-Launched Effect / ALE). Crews control the Air-Launched Effect (ALE) from the cockpit to boost protection & firing precision.#NH90 #AirbusHelicopters… pic.twitter.com/1pKVU6u4JR — Airbus Helicopters (@AirbusHeli) October 15, 2025

Este sistema, capaz de merodear sobre el objetivo, transmitir imágenes en tiempo real y ejecutar ataques precisos, convierte al NH90 en una plataforma aún más eficaz en escenarios de combate modernos. El éxito de la prueba demuestra el potencial de la cooperación entre Airbus y Arquimea para desarrollar soluciones avanzadas que refuercen la defensa y la seguridad europeas.