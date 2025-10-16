El Gobierno de EEUU apuesta por una empresa española para escuchar a los 12.500 satélites que orbitan la Tierra

El Gobierno de Estados Unidos ha confiado en la empresa española Integrasys para desplegar un sistema capaz de captar y analizar las señales que emiten los más de 12.500 satélites activos que orbitan la Tierra. La primera antena, instalada en Las Rozas (Madrid), forma parte de un programa de más de 30 estaciones que reforzarán la vigilancia espacial aliada.

El sistema combina un potente software desarrollado por Integrasys con una antena fabricada por AvL Technologies e instalada por Network Innovations, ambas estadounidenses. La tecnología permite identificar y clasificar las emisiones satelitales, distinguiendo si proceden de países aliados o potencialmente hostiles, un elemento estratégico en un contexto global de crecientes tensiones geopolíticas.

El sistema, además, tiene una aplicación directa en conflictos como el de Ucrania, ya que permite detectar y analizar señales de satélites militares en zonas de combate. Según explica la compañía, esta capacidad de escucha y análisis ofrece ventajas operativas en defensa electromagnética y ayuda a proteger las comunicaciones estratégicas frente a posibles interferencias o ciberataques.

La información obtenida por estas antenas puede ser compartida con países miembros de la OTAN, ministerios de defensa de diferentes países europeos o incluso con el Gobierno de Ucrania, proporcionando una valiosa fuente de inteligencia. Este programa refuerza la cooperación transatlántica entre Estados Unidos y Europa en materia de seguridad y defensa espacial.

Esta red de estaciones proporcionará a Integrasys unos ingresos estimados de 40 millones de euros durante los próximos diez años. La compañía calcula que su facturación anual aumentará de los 7 millones previstos para 2025 a más de 11 millones en 2026, consolidando su posición como uno de los referentes europeos en software de defensa y comunicaciones satelitales.

"Con este proyecto situamos a España y a Europa a la vanguardia de las comunicaciones satelitales", ha afirmado Álvaro Sánchez, CEO de Integrasys. La compañía española, con 35 años de experiencia, colabora con la Space Force estadounidense, la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Ministerio de Defensa de Ucrania, y cuenta con 80 empleados y 11 oficinas repartidas por todo el mundo.