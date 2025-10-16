Indra cierra un contrato con la Agencia Espacial Europea para evolucionar el radar S3TSR de vigilancia espacial

Indra ha firmado en las últimas horas un nuevo contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA) para evolucionar el radar de vigilancia espacial S3TSR, una de las infraestructuras más avanzadas del continente. El acuerdo refuerza la posición de España como socio tecnológico clave en el desarrollo de sistemas de observación y defensa espacial dentro del programa europeo de conocimiento del entorno espacial (EU SST).

El radar S3TSR, propiedad del Ministerio de Defensa español, forma parte del sistema nacional de vigilancia y seguimiento espacial S3T, y constituye una pieza esencial de la red europea encargada de detectar y monitorizar objetos en órbitas bajas (LEO). La actualización a su versión V2 permitirá a este sistema aumentar su precisión y capacidad operativa frente a riesgos naturales y artificiales.

Con esta modernización, el radar será capaz de detectar una esfera metálica de apenas 44 centímetros de diámetro a más de 1.000 kilómetros de distancia. Esta mejora es crucial para reforzar la protección de satélites y activos espaciales europeos frente a posibles amenazas, tanto accidentales —como los residuos espaciales—, como intencionadas, en un entorno cada vez más disputado por potencias globales.

Además del radar, Indra ha firmado un segundo contrato con la ESA dentro del programa NAVISP (Navigation Innovation and Support Programme). A través del proyecto LEO PNT ODTS+, la empresa desarrollará un receptor electrónico avanzado que permitirá a los satélites en órbita baja recibir con alta fiabilidad las señales del sistema europeo Galileo, mejorando el posicionamiento y la sincronización temporal.

Este desarrollo contribuirá a ofrecer servicios de navegación más seguros y resilientes tanto en el espacio como en la Tierra, beneficiando a sectores críticos como el transporte, las comunicaciones o la gestión de infraestructuras estratégicas. Con estos proyectos, Indra consolida su papel como proveedor de referencia en tecnologías espaciales aplicadas a la defensa y la seguridad europea.

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha destacado que "el espacio y sus sinergias con la defensa son una prioridad para Indra y clave para la autonomía estratégica de Europa". A través de Indra Space, la compañía avanza en su objetivo de convertirse en una de las mayores empresas espaciales del continente, cubriendo toda la cadena de valor del sector, desde el diseño hasta la operación de misiones.