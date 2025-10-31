El UGV Aunav BEST de Escribano EM&E demuestra su capacidad para neutralizar blancos en el TEC2 del Ejército de Tierra

La empresa española Escribano EM&E ha demostrado en los últimos días en Viator (Almería) la efectividad de su UGV Aunav BEST, un robot terrestre no tripulado desarrollado en España que ha superado con éxito las pruebas del ejercicio TEC2 del Ejército de Tierra. El sistema logró neutralizar distintos blancos gracias a su integración con la estación de armas Guardian Aspis.

Durante la demostración, el Aunav BEST ejecutó disparos precisos tanto sobre objetivos fijos como móviles, mostrando su versatilidad en escenarios de combate simulados. Según la compañía, este avance convierte al sistema en el primer UGV 100% nacional con capacidad de neutralización, un paso significativo para la industria española de defensa terrestre.

Además, el robot contó con el apoyo de un dron cautivo que actuó como relé de comunicaciones, permitiendo al operador controlar el vehículo desde una mayor distancia. Esta integración amplió el campo de visión y la cobertura operativa del sistema, reforzando sus capacidades de observación, vigilancia y respuesta en entornos complejos.

Escribano EM&E ha desarrollado una familia de UGV o drones terrestre en torno a la plataforma Aunav. Hace justamente un año, suministró dos UGV Aunav.Neo a la Unidad Militar de Emergencias para detectar amenazas químicas y radiológicas, que formaba parte de la primera gran licitación realizada por la UME para su Unidad de Drones.