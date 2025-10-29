Indra reúne a más de 600 empresas relacionadas con la Defensa para marcar la línea de los grandes programas de armamento

Indra ha congregado este miércoles en Madrid a cerca de 600 empresas, universidades y centros de investigación en el II Encuentro Nacional del Ecosistema de la Innovación, celebrado en IFEMA bajo el lema "Innovar, avanzar, crecer. Juntos, más fuertes". El objetivo: reforzar la cooperación público-privada y marcar el rumbo de los grandes programas de armamento y modernización de las Fuerzas Armadas.

El encuentro ha servido para reafirmar el papel de Indra como empresa tractora del sector y su compromiso con los Programas Especiales de Modernización (PEM), considerados clave para fortalecer el tejido industrial y situar a España como referente en la Europa de la Defensa. La compañía centraliza ya el 77 por ciento de sus compras de defensa en España, cerca del objetivo del 80 por ciento marcado por el Ministerio de Defensa.

Indra cuenta con más de 1.000 socios -en su mayoría pymes, startups y centros de investigación- y prevé sumar 200 nuevos integrantes de todas las comunidades autónomas. Además, la empresa ampliará su presencia territorial con nuevas fábricas en Gijón, Vigo, León, Cataluña y Córdoba, donde automatizará la producción de radares y fabricará más de 100 unidades del modelo Nemus en 2026.

El presidente ejecutivo, Ángel Escribano, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, han destacado que los PEM representan una oportunidad histórica para transformar la industria nacional y competir en Europa. Escribano ha subrayado que España debe asumir "la posición que le corresponde como tercera o cuarta economía de la Unión Europea", mientras De los Mozos ha reclamado una industria "más rápida, eficiente y robusta".

El evento ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, que ha pedido a Indra ejercer "un liderazgo abierto y responsable" y ha instado a pymes y startups a dar el salto tecnológico que necesita España. También han intervenido el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, y el director general de Armamento y Material (DGAM), almirante Aniceto Rosique, quien ha destacado el papel tractor de Indra a escala europea.

Durante el encuentro, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha anunciado una nueva línea de financiación dirigida a empresas de defensa o de uso dual, con especial atención a pymes y startups. El programa ya ha recibido más de 500 solicitudes por un importe total de 525 millones de euros, según ha confirmado su presidente, Manuel Illueca.

Indra ha aprovechado el evento para firmar varios acuerdos de intenciones con empresas del sector, que se suman a las cerca de 100 alianzas tecnológicas establecidas durante el año. Además, la compañía ha ratificado su compromiso de crear más de 3.000 empleos cualificados en toda España, promoviendo la inclusión y la diversidad mediante acuerdos con la Fundación ONCE y el Comité Paralímpico Español.

El encuentro ha incluido mesas de debate con pymes, startups y universidades, donde se han abordado los retos tecnológicos y las oportunidades de colaboración en defensa e innovación. Indra planea ahora celebrar nuevos encuentros regionales para seguir ampliando su red de socios y fomentar la incorporación de empresas de todos los sectores al ámbito de la defensa.