Trump carga contra España por quinta vez en dos semanas y sin que le preguntara la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado un nuevo ataque contra España por su escaso compromiso con el gasto en Defensa, el quinto en menos de dos semanas, y esta vez sin que mediase pregunta del corresponsal de ABC, David Alandete, objeto de las críticas del Gobierno español, ni de ningún otro periodista.

En el Despacho Oval, y junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump acusó a nuestro país de no "jugar en equipo" al ser la única nación que no se ha comprometido a dedicar el 5% de su PIB a la inversión militar, un objetivo impulsado por el propio mandatario norteamericano.

La reprimenda no se quedó ahí. Trump insistió en que el líder de la Alianza Atlántica "va a tener que hablar con España", mostrando su absoluta confianza en que el compromiso español aumentará. "Se podría resolver el problema español muy fácilmente. Creo que podrías", le dijo a Rutte.

En los últimos días, el presidente ya había advertido que España debía recibir "una reprimenda" por incumplir y no descartó medidas drásticas como la expulsión de la organización o la imposición de aranceles.

Trump aseguró que tiene "una gran relación con los países de la OTAN", después de que en junio acordaran aumentar el gasto en defensa hasta 2030 del 2% al 5%, "con la excepción de España". "Todos los demás están (comprometidos) al 100%", sentenció Trump, quien considera que el acuerdo de aumento de gasto en defensa en el seno de la OTAN fue "una gran concesión".

La polémica por el gasto en Defensa viene arrastrándose desde la cumbre de la OTAN del pasado mes de junio, cuando Pedro Sánchez se jactó de que no iba a cumplir con el 5% del gasto en defensa, que era lo pactado por todos los miembros de la Alianza Atlántica.

Rutte: España no puede cumplir con menos del 3,5%

En declaraciones posteriores a la prensa en el exterior de la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se había mantenido en silencio dentro del Despacho Oval, señaló que cree que España no puede cumplir los objetivos de capacidad exigidos por la Alianza invirtiendo menos del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), tal y como ha propuesto Madrid.

"España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen 'podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%'. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está en lo correcto", señaló Rutte a los medios en lo que sonó como una advertencia.