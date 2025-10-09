Trump carga contra España y sugiere su expulsión de la OTAN

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido sugiriendo que España debería ser expulsada de la OTAN, en alusión al gasto militar después de que Sánchez rechazara públicamente el tope del 5% del PIB.

"Solicité que pagaran el 5 por ciento, no el 2 por ciento, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Hubo un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado.

Trump ha considerado que España "no tiene excusa" para no aumentar el gasto en defensa. "Lo están haciendo bien", ha dicho en alusión a la economía en su comparecencia con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, desde el Despacho Oval.