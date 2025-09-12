La OTAN anuncia una coalición de aviones de combate en el Este de Europa y España confirma que se sumará a ella

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado este viernes la creación de una coalición de aviones de combate para reforzar la vigilancia en el Este de Europa. La medida llega después de la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, un episodio que la Alianza Atlántica ha considerado como una amenaza directa a la seguridad del conjunto de sus miembros.

"No fue un incidente aislado", ha asegurado Rutte en Bruselas durante la presentación de la iniciativa, bautizada como Centinela del Este. Según ha explicado, el despliegue arrancará "en los próximos días" y busca demostrar que la OTAN está "preparada y lista para defender cada centímetro del territorio aliado" frente a Moscú.

Varios países ya han confirmado su participación en este esfuerzo conjunto. Dinamarca enviará dos cazas F-16, Francia aportará tres Rafale y Alemania sumará cuatro Eurofighter. Reino Unido también ha confirmado su implicación, aunque sin concretar todavía qué medios pondrá a disposición de la operación.

El comandante Supremo Aliado, Alexus G. Grynkewich, ha destacado que el flanco oriental constituye "la primera línea de defensa", pero ha advertido de que Rusia "puede llegar a cualquier otra parte de la Alianza". "Lo que afecta a un aliado nos afecta a todos", ha subrayado, en alusión a la necesidad de reforzar la cohesión interna.

Rutte, por su parte, ha recordado que incluso si la versión rusa fuese cierta y la incursión no hubiera sido deliberada, resultaría igualmente "peligrosa" e "inaceptable". Ha enlazado el episodio de Polonia con otros similares registrados en los países bálticos y en Rumanía y defendió que solo una defensa más firme y flexible del flanco oriental garantizará la seguridad de los aliados.

Unas horas después de que Rutte confirmara la creación de esta alianza de cazas, el Ministerio de Defensa español ha anunciado que se unirá a la propuesta aliada pero no ha confirmado exactamente cómo lo hará. "España, en coordinación con el planeamiento aliado, incrementará su contribución a la seguridad y disuasión en el espacio aéreo del Flanco Este en misiones de vigilancia y control", han explicado desde el departamento de Margarita Robles.