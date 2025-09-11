Von der Leyen propone construir un "muro de drones" anti-Rusia en el Este de Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha señalado este miércoles la necesidad de que la Unión Europea continúe defendiendo a Ucrania en la guerra contra Rusia y ha remarcado que creará una alianza de drones con este país al igual que ha defendido la posibilidad de erigir un "muro de drones" en el flanco este.

Estas declaraciones se producen después de que Polonia informase de la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia. Von der Leyen ha precisado también en su discurso que Vladimir Putin no esta dispuesto a negociar la paz con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Putin se niega a reunirse con el presidente Zelenski", ha señalado la presidenta.

La alianza y el muro de drones

En torno a esta cuestión, Von der Leyen ha señalado que la Unión Europea destinará 6.000 millones del préstamo ERA a una nueva alianza de drones con Ucrania. "Ucrania tiene el ingenio, lo que necesita ahora es escalar (la producción), y juntos podemos ofrecérselo para que Ucrania mantenga su ventaja y Europa fortalezca la suya", ha precisado la presidenta de la Comisión.

De igual manera, también ha señalado la importancia del flanco oriental en la defensa de todo el continente europeo y ha precisado que hay que invertir para apoyar esta región mediante un "Observatorio del Flanco Este". La presidenta de la CE ha dicho que "esto significa dotar a Europa de capacidades estratégicas independientes".

En cuanto a los países bálticos ha señalado que "debemos atender el llamamiento de nuestros amigos bálticos y construir un muro de drones". Según Von der Leyen, esto consistiría en "una capacidad europea desarrollada juntos, desplegada juntos y sustentada juntos, que pueda responder en tiempo real".

Otra de las novedades que ha mencionado la presidenta ha sido la propuesta de creación de un nuevo programa de ayuda militar llamado Ventaja Militar Cualitativa. Este nuevo programa estará destinado a financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre la base de los "saldos de caja vinculados a los activos rusos".

Muro Báltico de Drones

A principios de febrero de 2025 el Clúster de la Industria de Defensa de Estonia presentó una iniciativa similar denominada Muro Báltico de Drones con el objetivo de reforzar la frontera oriental de la Unión Europea y de la OTAN. En esta "iniciativa de cooperación" participan Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania y las empresas DefSecIntel Solutions, Rantelon, Marduk Technologies, Lendurai, Hevi Optronics, Frankenburg Technologies y TELEKONTA.

En concreto, este muro ayudará a contrarrestar "las amenazas de la nueva era" según la nota de prensa oficial del Estonian Defence and Aerospace Industry Association.

Este murto contará con una combinación de sistemas de vigilancia autónomos con IA, sistemas integrados de contramedidas para drones, redes de sensores multicapa, drones con el objetivo de contrarrestar otros drones hostiles y plataformas de contramedidas para drones, que se integrará en un sistema de control central y proporcionará una visión general en tiempo real de toda la frontera.