Sánchez, fuera de las conversaciones de Tusk con los aliados sobre la agresión rusa

Después de que la pasada noche el Ejército polaco detectara la incursión de 19 drones rusos en su espacio aéreo, el día ha estado plagado de declaraciones y advertencias sobre una situación inédita y de conversaciones de alto nivel entre las potencias occidentales.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, se ha referido en sus redes sociales a esos contactos con diferentes líderes internacionales que han ofrecido su respaldo a Polonia en la agresión rusa. Hasta el momento, se han localizado restos de ocho drones en el oriente y centro del país.

"En mis conversaciones de hoy con Emmanuel Macron, Keir Starmer, Volodimir Zelenski, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Dick Schoof y el secretario general de la OTAN no sólo he recibido muestras de solidaridad sino ofertas de apoyo concreto a la defensa aérea de nuestro país", ha señalado Tusk en alusión a sus contactos con los líderes de Francia, Reino Unido, Ucrania, Italia, Alemania, Países Bajos además de con Mark Rutte, al frente de la OTAN. Entre los mencionados, significativamente, no estaba el presidente español, Pedro Sánchez.

No es la primera vez que Sánchez se queda fuera de los contactos de alto nivel internacionales. El pasado mes de agosto, el socialista también se quedó fuera del encuentro de alto nivel liderado por Donald Trump sobre la guerra en Ucrania. En él estuvieron un puñado de países europeos (Alemania, Francia,Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia) pero no España.

Sánchez sí se ha sumado, en X, a la condena de la agresión, que ha tachado de "inaceptable".

La violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia es inaceptable. Expresamos toda nuestra solidaridad con Polonia, que siempre podrá contar con España en la defensa de nuestra paz y seguridad comunes. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 10, 2025

"Defender cada centímetro del territorio"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha detallado que Polonia, Países Bajos, Italia y Alemania contribuyeron a derribar los drones rusos:

"Varios aliados estuvieron implicados junto a Polonia. Esto incluyó F-16 polacos, F-35 neerlandeses, AWACS italianos, el avión cisterna multifunción de la OTAN y Patriots alemanes", ha dicho Rutte en una breve comparecencia en la sede de la Alianza, en Bruselas en la que ha avisado de que los aliados "están decididos a defender cada centímetro del territorio".

"Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado", ha afirmado Rutte después de que el Gobierno polaco haya anunciado que invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN.