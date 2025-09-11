Florentino Portero analiza la incursión rusa en Polonia: "No es ocasional, estaba en el guion"

La Noche de Cuesta ha contado con la participación del historiador y analista de relaciones internacionales Florentino Portero para repasar última agresión rusa contra Polonia y de nuevo comentar la irrelevancia política de España en la toma de decisiones internacionales.

"El problema es que España hace ya un tiempo se convirtió en el problema", ha señalado el entrevistado. Además, también ha precisado que "no somos solidarios en la Alianza Atlántica en cuanto a inversión" y que "buscamos bronca en Israel".

"Polonia está muy nerviosa"

En la madrugada de este miércoles, el ejército polaco logró derribar varios drones rusos que ingresaron en su espacio aéreo, en el contexto de un amplio ataque contra Ucrania. Las autoridades polacas describieron el hecho como "una violación sin precedentes".

🔴 Entrevista a Florentino Portero en la #NocheDeCuesta: "El problema no es el peso específico de España en la política europea, el problema es que España hace ya un tiempo se convirtió en un problema para el bloque occidental" pic.twitter.com/jQYAZ2LHDa — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 11, 2025

"No es ocasional, estaba en el guion", ha señalado Portero. Los paises del centro y del este de Europa están rearmándose y pidiendo a la Unión Europea y a la OTAN medidas para mejorar la defensa. Además, el experto ha precisado que "Polonia está muy nerviosa" y que dedica más porcentaje del PIB en defensa que Estados Unidos. De igual manera, también ha señalado que en los países escandinavos "el ambiente es muy tenso".

Ante la pregunta de Cuesta sobre si la situación podría acabar en una guerra abierta Portero ha sido claro: "Sí. Vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra pero evidentemente cuando se juega con fuego a veces pasan estas cosas".

"Rusia lo ha dejado muy claro, quiere recuperar su espacio histórico de influencia", ha sentenciado Florentino Portero.

Asesinato de Kirk

Este miércoles el activista de derechas estadounidense Charlie Kirk ha sido asesinado de un disparo durante un acto con estudiantes en la Universidad de Ore, en Utah.

En relación a las justificaciones de este acto en España, Portero ha señalado que "en los años 30 España era asi, y hoy España empieza a parecerse" y ha señalado el aumento del radicalismo.

Además, en el caso norteamericano ha precisado que "Estados Unidos es históricamente un país muy violento".