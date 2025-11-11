Airbus realiza el primer vuelo de prueba de los nuevos C295 SAR para el Ejército del Aire

El primero de los ocho C295 SAR (Salvamento y Rescate) destinados al Ejército del Aire y del Espacio ha completado su vuelo industrial inaugural en las instalaciones de Airbus en San Pablo, en Sevilla. Durante dos horas y 35 minutos, la aeronave ha probado los sistemas de vuelo básicos de la plataforma, un paso imprescindible antes de iniciar la fase de integración y verificación de los equipos específicos de búsqueda y salvamento.

Airbus ha confirmado en un comunicado que el ensayo se desarrolló conforme a lo previsto y que en los próximos meses se llevarán a cabo nuevas pruebas tanto en vuelo como en tierra. Estos trabajos permitirán depurar la configuración final antes de la entrega del primer avión al Ejército del Aire, prevista para el segundo cuatrimestre de 2026. El programa avanza así dentro del calendario fijado por la compañía y el Ministerio de Defensa.

Los nuevos C295 SAR se basan en la plataforma ya operada por el Ejército del Aire, que cuenta con una flota de doce unidades de transporte en servicio. Esta continuidad tecnológica permite simplificar la transición a la nueva versión, optimizando formación, mantenimiento y logística. Airbus ha destacado que esta similitud reducirá costes operativos y acelerará la plena disponibilidad de la nueva capacidad de búsqueda y salvamento.

El modelo está diseñado específicamente para misiones SAR y para apoyar operaciones de acción del Estado en situaciones de emergencia. Para ello incorpora sensores avanzados, equipamiento para localizar aeronaves o embarcaciones en apuros y sistemas capaces de operar en condiciones meteorológicas complejas. Con esta configuración, el C295 SAR ampliará notablemente el rendimiento operativo respecto a la generación anterior de aviones dedicados a estas misiones.

La nueva aeronave sustituirá progresivamente a los CN235 VIGMA, en servicio desde 2008. Estas unidades, que han sostenido la capacidad SAR durante más de una década, muestran ya un límite operativo que el C295 viene a superar con mayor autonomía, mejores sistemas de misión y un alcance superior. La renovación garantiza la continuidad del servicio con medios actualizados y adaptados a las exigencias actuales.

El Ejército del Aire ha previsto que los nuevos C295 SAR sean operados por el 802 Escuadrón del Ala 46, con base en Gando (Gran Canaria). Desde este punto estratégico, las aeronaves cubrirán un área enorme de responsabilidad en el Atlántico y el archipiélago canario. La llegada de este modelo supone un refuerzo clave para unas unidades que acumulan un largo historial de rescates y misiones humanitarias en escenarios de alta exigencia.