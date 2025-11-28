Indra aprueba la compra de Hispasat, renueva parte de su Consejo y no decide nada sobre la compra de Escribano EM&E

Indra ha celebrado este viernes su junta extraordinaria de accionistas con un orden del día cargado de decisiones estratégicas. La compañía ha aprobado la compra del 89,68 por ciento del capital de Hispasat, propiedad de Redeia, reforzando su presencia en el sector espacial y de satélites, incluidos los programas militares de Hisdesat. La operación ha sido respaldada por casi la totalidad de los accionistas, mostrando un consenso amplio en torno a esta decisión.

La integración de Hispasat permitirá a Indra ampliar su oferta en comunicaciones satelitales y observación terrestre, tanto civiles como militares. Con más del 89 por ciento del capital, la empresa española se posiciona como un actor europeo relevante en capacidades espaciales críticas, incluyendo la cadena completa de diseño, construcción, lanzamiento y operación de satélites, un área considerada estratégica por los principales programas de defensa.

Paralelamente, la junta ha renovado parcialmente el consejo de administración. Se han ratificado o reelegido varios consejeros y se han aprobado nuevos nombramientos de independientes. Sin embargo, una de las candidatas, Mónica Helena Espinosa Caldas, ha renunciado antes de asumir su cargo, por lo que Indra ha anunciado que convocará una nueva junta para cubrir la vacante y completar el órgano de gobierno.

En cuanto a la esperada fusión con Escribano EM&E, la SEPI forzó su aplazamiento. El motivo principal es que la ecuación de canje, que determina cuántas acciones de Indra recibirían los accionistas de EM&E de aprobarse la unión, dependerá del cierre contable de 2025 y de la auditoría preventiva de la compañía. Por tanto, la operación queda suspendida sin fecha definida, y no ha habido decisión sobre la integración en esta junta.

Hay que recordar que la SEPI, es decir, el Ministerio de Hacienda, es el accionista mayoritario con aproximadamente el 28 por ciento del capital de Indra. La paralización temporal no descarta la operación de fusión, pero indica que el cierre podría demorarse hasta 2026, dependiendo de los resultados de la auditoría y de los ajustes financieros que se determinen en la ecuación de canje acordada entre las partes.

La combinación de adquisiciones y renovaciones corporativas sitúa a Indra en un momento clave de expansión y consolidación. La compañía mantiene así su apuesta por reforzar su posicionamiento industrial en defensa y espacio, mientras gestiona con prudencia las futuras integraciones.