Indra y Edge Group impulsan una nueva alianza para fabricar armas inteligentes y municiones merodeadoras en España

Indra y Edge Group han firmado un memorando de entendimiento para crear en España una empresa conjunta destinada a desarrollar, producir y mantener armas inteligentes y municiones merodeadoras. La alianza busca combinar la experiencia industrial de Indra con la tecnología avanzada de Edge, especialmente en municiones inteligentes, para abastecer tanto a España como a otros mercados europeos e internacionales.

El acuerdo se ha rubricado en el Dubai Airshow por el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, el CEO José Vicente de los Mozos y el CEO de EDGE, Hamad Al Marar. La iniciativa prevé que la nueva sociedad aproveche la infraestructura industrial de Indra en España, actualmente en expansión, mientras se incorpora la experiencia de Edge en municiones merodeadoras, fortaleciendo la cadena de valor europea en sistemas de defensa avanzados.

Indra ha destacado que la alianza permitirá unir capacidades complementarias de ingeniería, producción y alcance comercial, ofreciendo soluciones de última generación a clientes estratégicos. Según Ángel Escribano, la cooperación busca situar a la futura empresa como referente en el mercado europeo de armas inteligentes, proporcionando flexibilidad operativa y minimizando riesgos para plataformas de alto valor en entornos de combate modernos.

Por su parte, Edge ha destacado que el acuerdo refleja un ecosistema industrial ágil capaz de responder a nuevas oportunidades rápidamente. Hamad Al Marar ha señalado que la colaboración con Indra se basa en confianza y ambición compartida, y que permitirá consolidar su presencia en Europa mediante innovación conjunta y fabricación avanzada de sistemas que cumplan con los más altos estándares tecnológicos y de exportación.

Además, la alianza contempla la ampliación de Pulse Nova, la empresa conjunta de Indra y Edge con sede en Emiratos Árabes Unidos, que hasta ahora se centraba en el desarrollo y fabricación de radares de nueva generación. La intención es incorporar capacidades de guerra electrónica (EW), aprovechando la división SIGN4L de Edge, para crear un portafolio más competitivo y adaptado a las necesidades de clientes regionales e internacionales.

El CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, ha subrayado que la expansión de Pulse Nova consolidará la soberanía tecnológica europea, asegurando capacidades de ingeniería y producción dentro del continente. La integración de radares y sistemas de guerra electrónica permitirá ofrecer soluciones de misión avanzada y fortalecer el posicionamiento estratégico de Indra y Edge en mercados fuera de la OTAN y la Unión Europea.

Hamad Al Marar ha destacado que Pulse Nova ya ha demostrado resultados sólidos y que la ampliación hacia guerra electrónica supone un paso estratégico. La colaboración proporcionará a clientes regionales e internacionales sistemas de misión de alto nivel, combinando la ingeniería avanzada de Indra con la rapidez de desarrollo y fabricación de EDGE, ampliando así la influencia de ambas compañías en programas de defensa global.

El desarrollo de armas inteligentes y municiones merodeadoras permitirá a las fuerzas operativas atacar objetivos ocultos de manera precisa, sin exponer plataformas críticas. Esta nueva sociedad española buscará consolidar capacidades estratégicas y tecnológicas, mientras Pulse Nova evoluciona hacia un centro integral de soluciones avanzadas de radar y guerra electrónica, combinando la experiencia industrial y tecnológica de ambos grupos.