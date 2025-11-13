Indra y Piedrafita Systems sellan un acuerdo para blindar con tecnologías avanzadas los vehículos de las Fuerzas Armadas

Indra y Piedrafita Systems han firmado un memorando de entendimiento para colaborar en el desarrollo de tecnologías avanzadas destinadas a los vehículos terrestres de las Fuerzas Armadas españolas. El acuerdo se centra en mejorar sistemas eléctricos de misión y suspensión, con el objetivo de aumentar la fiabilidad, seguridad y rendimiento de los vehículos en operaciones nacionales e internacionales.

El acuerdo se ha rubricado durante el II Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa, con la presencia de los máximos responsables de ambas compañías. Según Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, la alianza permitirá consolidar el ecosistema industrial español y fortalecer la capacidad tecnológica autónoma del país en el ámbito terrestre, apoyando los programas nacionales y europeos más relevantes.

Entre los objetivos del acuerdo se encuentra potenciar la integración de soluciones de vanguardia en vehículos blindados y acorazados, incluyendo sistemas de misión como Maestre y radares como Nemus. Estos desarrollos buscan proteger a los soldados frente a amenazas modernas, como drones, misiles guiados o proyectiles, incrementando la seguridad en operaciones y la capacidad de respuesta ante entornos complejos.

Indra invertirá más de 100 millones de euros en sus factorías de Gijón, Vigo y Córdoba para reforzar la producción y desarrollo de tecnologías aplicadas a vehículos militares. Esta inversión incluye modernización de líneas de producción, incremento de capacidades industriales y fortalecimiento del know‑how nacional en ingeniería y fabricación de sistemas terrestres avanzados.

El acuerdo también supone un impulso a la cooperación entre la industria tecnológica y la defensa nacional, con el fin de generar sinergias entre empresas de distinto tamaño y consolidar la cadena de suministro española. Piedrafita Systems aportará su experiencia en soluciones de movilidad y sistemas eléctricos, complementando las capacidades de Indra en electrónica, sensores y control de misión.

La alianza se plantea como un paso estratégico para mantener a España en una posición de liderazgo en tecnología terrestre militar en Europa. Aunque el memorando no detalla aún contratos específicos ni cronogramas, ambas compañías destacan su intención de avanzar en proyectos conjuntos que refuercen la autonomía tecnológica del país y preparen a las Fuerzas Armadas para los desafíos de los próximos años.