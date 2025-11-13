Cinco empresas españolas de Defensa buscan nuevas oportunidades en la feria de armamento de Egipto

Un total de cinco empresas españolas del sector de la Defensa participarán en la cuarta edición de la Exposición Internacional EDEX 2025, que se celebrará en El Cairo del 1 al 4 de diciembre. La feria reunirá a más de 400 compañías del sector y 120 delegaciones internacionales, consolidándose como un punto clave para la industria armamentística.

La delegación española estará compuesta por gigantes de la industria como Navantia y Airbus —consorcio de origen español, francés y alemán—, junto a otras firmas especializadas como Grupo JPG, GMS Plesium y SVP Aerospace. Su presencia reafirma el peso de España en el mercado global de la seguridad y la defensa.

La celebración del evento tiene lugar en un contexto de alta tensión en Oriente Medio, marcado por el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás en Gaza. A pesar de la inestabilidad, el gobierno egipcio reivindica su papel como "garante de la paz" y destaca su capacidad para organizar la feria por primera vez con empresas nacionales, lo que presenta como una muestra de su consolidación industrial.

En la presentación del evento, el ministro de Producción Militar, Mohamed Salah Al Din Mustafa, advirtió que los "peligros en el mundo son cada vez mayores", mientras presentaba 32 nuevos productos, muchos de ellos de fabricación egipcia. En el plano bilateral, los preparativos de la feria han servido para fortalecer los lazos con España, con reuniones como la mantenida entre los jefes de Estado Mayor de ambos países.