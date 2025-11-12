GDELS-Santa Bárbara avanza en su plan industrial y destaca la ampliación de capacidades en la planta de Sevilla

El Comité de Dirección de GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha celebrado en Sevilla una reunión estratégica para evaluar los progresos del Plan Industrial 2025-2030, la hoja de ruta con la que la compañía busca consolidar sus capacidades productivas en España. El encuentro ha reforzado el compromiso del grupo con la modernización de sus programas clave y con la industria nacional de defensa en un contexto geopolítico cada vez más exigente.

La reunión, encabezada por el director general de GDELS-SBS, Alejandro Page, ha servido para hacer balance de los principales hitos alcanzados por la empresa en los últimos meses. "Todos sabemos que estamos en un momento histórico para España y Europa, y es un orgullo ver el compromiso y el esfuerzo que todo el equipo humano de Santa Bárbara pone al servicio de la defensa de nuestro sistema de valores", ha expresado Page.

Durante la jornada, los directivos han visitado la fábrica sevillana, donde han comprobado la ampliación de capacidades industriales y los progresos en el programa de mantenimiento de los carros de combate Leopardo. También revisaron los preparativos para el próximo programa de modernización de los vehículos de combate Pizarro, considerado uno de los pilares de la estrategia de renovación del Ejército de Tierra.

El encuentro ha permitido además conocer los avances del nuevo Centro de Fabricación Avanzada, que consolida a la planta de Sevilla como un polo tecnológico de referencia. Esta instalación jugará un papel esencial en el apoyo al ciclo de vida de los sistemas y en el desarrollo de nuevas soluciones de ingeniería y producción avanzada para vehículos blindados y sistemas de defensa terrestres.

Santa Bárbara Sistemas, integrada en el grupo General Dynamics European Land Systems (GDELS), ha reiterado su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación industrial europea. La compañía ha subrayado la necesidad de impulsar alianzas estratégicas entre empresas del continente para contribuir a la defensa común, blindar el flanco oriental y asegurar el cumplimiento de los objetivos del Plan Industrial del Gobierno para la Defensa.

Alejandro Page ha destacado también la importancia de mantener un liderazgo cercano a los equipos: "Desde la dirección tenemos la responsabilidad de estar a la altura de nuestros profesionales y asegurar que sigan sintiéndose orgullosos de quiénes somos y de lo que hacemos." Con este encuentro, SBS refuerza su papel como motor industrial y tecnológico en la defensa terrestre europea.