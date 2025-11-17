Fecsa inaugura su nuevo centro tecnológico para la fabricación de cascos, chalecos y soluciones de invisibilidad

Fecsa ha inaugurado en Arganda del Rey (Madrid) su nuevo Centro Tecnológico de Alta Frecuencia (CETAF), una instalación dedicada a la producción de balística flexible y sistemas de protección personal. El acto ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, que ha destacado el valor estratégico de la iniciativa para reforzar las capacidades industriales en un sector clave para las Fuerzas Armadas.

El nuevo centro, con 1.500 metros cuadrados de superficie, integra procesos avanzados de fabricación, innovación tecnológica y criterios de sostenibilidad. Desde CETAF se producirán chalecos, cascos y soluciones de protección destinados tanto a España como a varios países europeos, además de realizar trabajos de mantenimiento. La instalación complementa la planta de San Sebastián de los Reyes, consolidando un hub industrial completamente nacional.

Uno de los aspectos más destacados es la renacionalización de su línea de balística flexible, que hasta ahora operaba exclusivamente en un país extracomunitario. Fecsa ha trasladado toda la actividad a Arganda, donde ya emplea a más de medio centenar de trabajadores y prevé ampliar plantilla en 2026. La compañía ha subrayado que esta decisión fortalece la soberanía tecnológica y la cadena de suministro nacional en un área crítica para la defensa.

Durante la visita, Valcarce ha felicitado a Fecsa por su compromiso con la producción nacional y la innovación. La secretaria de Estado ha valorado especialmente los desarrollos en nuevos cascos, chalecos y tecnologías de invisibilidad, avances que permiten a la empresa participar en más de cincuenta programas internacionales. Ha asegurado que Fecsa es un ejemplo del modelo de reindustrialización promovido por Defensa para impulsar la autonomía estratégica del país.

El CEO de Fecsa, Carlos de Cos, ha destacado que la apertura de CETAF representa un hito en su estrategia de crecimiento y modernización. Ha reivindicado la importancia de una industria de defensa sostenible, integrada en el tejido productivo español y orientada a generar empleo de calidad. Según ha explicado, el nuevo centro nace con la vocación de convertirse en un motor de innovación y colaboración para seguir mejorando la protección de los militares.