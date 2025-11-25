GDELS clausura su Program Management Academy, formando a 50 expertos europeos en gestión de programas de defensa

General Dynamics European Land Systems (GDELS) ha concluido la primera edición de su Program Management Academy (PMA), un programa estratégico que durante dos años ha formado a 50 profesionales de distintos países y departamentos. La iniciativa busca homogeneizar y elevar la excelencia en la gestión de programas de defensa, desarrollando capacidades para liderar proyectos técnicos, financieros y operativos complejos.

La PMA es pionera en el sector defensa al ofrecer un programa multidisciplinar y transnacional específicamente enfocado en el desarrollo integral de Program Managers y sus equipos. Su objetivo principal es garantizar que los profesionales sean capaces de alinear la estrategia corporativa con los resultados financieros, coordinar múltiples stakeholders y asegurar la entrega de vehículos, puentes y sistemas críticos a gobiernos y ministerios de Defensa en todo el mundo.

El programa ha contado con el patrocinio del presidente de GDELS, Antonio Bueno, y del vicepresidente y director general de GDELS – Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, consolidándose como un eje estratégico de desarrollo profesional. Las sesiones se han impartido en distintos sites europeos, fomentando la cohesión cultural, el intercambio de buenas prácticas y la creación de sinergias transnacionales entre los distintos departamentos y equipos de la compañía.

Durante la formación, los participantes han completado cinco itinerarios centrados en soft skills, hard skills y procesos clave, aplicando metodologías innovadoras y contenidos prácticos basados en situaciones reales. El enfoque ha permitido a los futuros Program Managers enfrentarse a retos simulados de gestión de proyectos de gran complejidad, reforzando su capacidad para tomar decisiones estratégicas, gestionar riesgos y cumplir con los plazos y compromisos asumidos frente a clientes internacionales.

La PMA ha servido también para fortalecer la visión estratégica de GDELS, mostrando a los participantes cómo se integran los objetivos corporativos con la ejecución operativa de los programas. El intercambio de experiencias entre profesionales de distintos países y departamentos ha favorecido la cohesión del equipo, bajo el lema "Stronger together", consolidando una cultura compartida de excelencia, cooperación y eficiencia dentro de la compañía europea de defensa.