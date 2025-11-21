Hisdesat y Space42 sellan alianza para impulsar comunicaciones satelitales seguras entre España y Emiratos Árabes

Hisdesat y Space42 han firmado un Memorando de Entendimiento para impulsar la innovación en comunicaciones satelitales seguras. La alianza combina la experiencia española en satélites gubernamentales con la inteligencia artificial de Space42. El objetivo es ampliar la presencia internacional de ambas empresas, desarrollar servicios estratégicos de observación de la Tierra y ofrecer soluciones avanzadas para gobiernos, defensa y sector privado.

El acuerdo establece un marco de colaboración tecnológica y comercial, centrado en la integración de infraestructura satelital y el desarrollo de aplicaciones estratégicas. Estas soluciones incluirán observación terrestre, comunicaciones seguras y sistemas críticos de datos. Ali Al Hashemi, CEO de Space42, ha explicado que la cooperación "consolida un puente entre naciones" y permitirá acelerar proyectos tecnológicos con impacto global.

Miguel Ángel García Primo, director general de Hisdesat, ha asegurado que el MoU supone un avance clave en la proyección internacional de España y Emiratos Arabes Unidos. Permitirá desarrollar servicios satelitales de alto nivel y fortalecer capacidades gubernamentales innovadoras. Ha subrayado que la iniciativa refuerza la cooperación bilateral, aporta innovación tecnológica y genera resiliencia global.

La colaboración se enmarca en la creciente cooperación entre España y Emiratos Árabes Unidos en ciencia, tecnología e inversión espacial. Los proyectos incluyen monitoreo climático, vigilancia marítima y observación terrestre. Ambas naciones buscan crear un ecosistema de innovación que combine capacidades estratégicas con soluciones comerciales, garantizando competitividad tecnológica y servicios críticos para gobiernos, defensa y sector privado, fortaleciendo la resiliencia de la infraestructura espacial en todo el mundo.

El acuerdo consolida un modelo de colaboración estratégico y sostenible entre España y Emiratos Árabes Unidos. Los servicios desarrollados se orientarán a gobiernos, defensa y sector privado, generando sinergias entre innovación tecnológica, seguridad y resiliencia. Con esta alianza, ambos países fortalecen su posición en la economía espacial global y demuestran que la cooperación internacional puede impulsar capacidades estratégicas críticas.