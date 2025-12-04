Kongsberg, la gran empresa de Defensa de Noruega, se implanta en Madrid

Kongsberg Defence & Aerospace ha inaugurado oficialmente su oficina en Madrid, marcando su primera presencia física en España. La empresa noruega busca consolidar su colaboración con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas españolas, así como fortalecer los vínculos con la industria nacional. La apertura coincide con la creciente demanda de sistemas avanzados de defensa aérea y misiles de alta precisión en Europa y aliados estratégicos.

España fue el primer país, después de Noruega, en adquirir el sistema de defensa aérea NASAMS, en 2003, un hecho que cimentó la confianza bilateral. Además, la Armada española ha seleccionado el Sistema Naval Strike Missile (NSM) para sus fragatas F-110. Según Kongsberg, la oficina en Madrid permitirá un contacto más estrecho con las Fuerzas Armadas, agilizar proyectos conjuntos y garantizar soporte técnico directo sobre sistemas críticos.

Jose Luis Laso Taylor, director general de Kongsberg en España, ha destacado que la apertura de la oficina no es solo una expansión comercial, sino una estrategia para integrar a proveedores locales y fomentar la innovación industrial. La compañía pretende desarrollar capacidades nacionales que refuercen los intereses de España y de sus aliados, además de garantizar la transferencia tecnológica y el mantenimiento de sistemas estratégicos de defensa de forma más ágil.

Aunque Kongsberg ya contaba con presencia en España a través de Kongsberg Discovery y Kongsberg Maritime, con más de 400 empleados, la nueva oficina centraliza sus operaciones de defensa y coordina proyectos con el Ministerio de Defensa y la Armada. La empresa subraya que esta iniciativa fortalecerá la cooperación industrial, el desarrollo de nuevas capacidades y la integración de soluciones avanzadas en sistemas de defensa aérea y naval de España.