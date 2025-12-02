GDELS-Santa Bárbara sitúa a Andalucía en una posición privilegiada como un polo industrial de la Defensa

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha aprovechado su participación en NISE Sevilla 2025 para reivindicar el papel de Andalucía como eje estratégico de la industria de defensa en España. La compañía ha presentado el carro de combate Leopardo 2E como símbolo de la capacidad tecnológica desarrollada en la comunidad y ha subrayado que la planta de Sevilla es la única del país capaz de abordar su modernización inmediata.

Durante la jornada, el director de la planta de Alcalá de Guadaíra, Plácido Puentedura, ha destacado que Andalucía dispone de un ecosistema industrial plenamente preparado para asumir proyectos complejos desde el primer día. Ha recordado que las instalaciones sevillanas llevan más de dos décadas construyendo, manteniendo y actualizando los carros Leopardo, acreditando una solvencia técnica demostrada incluso en la recuperación urgente de los enviados a Ucrania.

El acuerdo vigente entre KNDS y GDELS-Santa Bárbara permite a España mantener el control tecnológico del Leopardo, asegurar la autonomía en componentes críticos y reforzar una cadena de suministro que ha respondido de forma eficaz en escenarios de máxima exigencia. La compañía ha remarcado que esta cooperación industrial consolida en Andalucía un polo de soberanía que ninguna otra región española puede replicar actualmente.

La actividad de GDELS-Santa Bárbara en Sevilla genera más de doscientos empleos directos y cerca de un millar de puestos indirectos, todos ellos altamente cualificados. La empresa ha sostenido que esta concentración de talento refuerza la autonomía industrial española en materia de defensa y proporciona una ventaja competitiva decisiva en un momento en el que las Fuerzas Armadas deben modernizar y ampliar su flota de vehículos acorazados.

La inauguración de NISE Sevilla ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, quien ha visitado el stand de la compañía acompañado de representantes empresariales e institucionales. Durante la visita, se ha subrayado el papel de la industria como motor económico de la región y como pieza clave en la transición hacia un modelo productivo más competitivo, innovador y alineado con las necesidades estratégicas de España y Europa.