Inster-Grupo Oesía afianza el liderazgo europeo en comunicaciones seguras con una demostración clave del proyecto SIGMA

El proyecto europeo SIGMA, impulsado por la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, ha superado con éxito una de sus demostraciones más exigentes. La prueba, realizada en un entorno militar en Alemania, confirma el avance de un sistema diseñado para dotar a Europa de comunicaciones seguras y soberanas. El liderazgo corre a cargo de Inster-Grupo Oesía, que coordina un consorcio internacional altamente especializado.

La iniciativa persigue reforzar la autonomía tecnológica europea en escenarios críticos, desde emergencias hasta la protección de infraestructuras esenciales. Para ello, el consorcio desarrolla soluciones capaces de mantener enlaces seguros y de alto rendimiento incluso en condiciones adversas. Entre los socios participan Cipherbit-Grupo Oesía, ND SatCom GmbH, Telespazio France, LuxGovSat y el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña.

Inster-Grupo Oesía no solo dirige el proyecto, sino que también ha aportado dos antenas de última generación integradas en el sistema SIGMA. Una de ellas es una antena dual X/Ka con uso civil y militar; la otra, centrada en banda X, está especialmente orientada a operaciones en entornos complejos. Ambas piezas representan un salto tecnológico clave para garantizar la fiabilidad de las comunicaciones estratégicas.

La demostración en Alemania ha permitido evaluar el comportamiento real del sistema ante situaciones dinámicas y cercanas a un escenario de crisis. Según los resultados, SIGMA ha mostrado una solidez notable en seguridad, resiliencia e interoperabilidad, factores esenciales para su integración en el programa europeo GOVSATCOM. Esta validación técnica acerca al proyecto a su despliegue operativo en misiones de alto riesgo.

El éxito de la prueba marca un punto de inflexión para el calendario de desarrollo. SIGMA entra ahora en nuevas fases de validación que consolidarán su papel como herramienta estratégica para la Unión Europea. Con ello, España refuerza su posición en el ámbito de las comunicaciones seguras y de uso dual, un sector considerado prioritario para la defensa y la autonomía tecnológica europea.