GDELS impulsa un grupo de usuarios de su plataforma ASCOD en Europa al que ya se han unido España, Austria y Letonia

GDELS–Santa Bárbara Sistemas ha puesto en marcha el ASCOD Users' Group, un nuevo foro internacional destinado a reforzar la cooperación entre países europeos usuarios del vehículo de combate de cadenas. La iniciativa, presentada en la base militar de Ādaži (Letonia), pretende coordinar requisitos operativos y avanzar hacia una mayor integración industrial bajo el marco de la interoperabilidad OTAN.

En la primera reunión, representantes de los ministerios de Defensa de España, Austria y Letonia han firmado una Carta de Intenciones para armonizar sus necesidades técnicas y operativas. El acuerdo también busca facilitar la incorporación de nuevos miembros mediante mecanismos europeos como SAFE, incluidos dentro de la iniciativa REARM Europe. La firma supone un paso hacia la consolidación de capacidades conjuntas en el ámbito terrestre.

El ministro de Defensa letón, Andris Sprūds, ha destacado que el acuerdo representa un avance relevante para profundizar en la cooperación militar europea. Ha subrayado además que la expectativa es atraer a más aliados en los próximos meses. Por parte del Ministerio de Defensa español, ha rubricado el documento el vicealmirante José Antonio Toro Fernández, responsable de la internacionalización de la industria de defensa.

El encuentro ha incluido demostraciones con fuego real de vehículos ASCOD Pizarro del Ejército español y del Hunter, seleccionado por Letonia tras un proceso competitivo. Este país adquirió ochenta y cuatro unidades, cuya entrega comenzará en 2026. Los representantes asistentes pudieron evaluar las capacidades de movilidad, protección y potencia de fuego que ofrece la última generación de la plataforma.

GDELS-SBS ha recordado que actualmente existen más de mil doscientos ASCOD en servicio y que las previsiones superan las cuatro mil unidades en los próximos años. A estas cifras contribuirán las nuevas versiones en desarrollo, como el VAC español y el ULAN EVO austríaco, así como futuras compras de países que ya han iniciado conversaciones con el fabricante para incorporarse al programa.

La compañía ha destacado que el grupo de usuarios permitirá compartir experiencias operativas, impulsar mejoras técnicas y coordinar soluciones logísticas comunes. Este modelo de cooperación busca reducir costes, acelerar actualizaciones y simplificar el mantenimiento del sistema en los distintos ejércitos. Según GDELS-SBS, la estructura facilitará además la estandarización de componentes y procesos en toda la red de usuarios.